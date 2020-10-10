رحيل أستاذ الأغنية الفارسية الكلاسيكية محمد رضا شجريان

توفي أول أمس الخميس الموسيقار الإيراني الشهير محمد رضا شجريان عن عمر ناهز 80 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان. ولد شجريان في 23 أيلول 1940 بمدينة مشهد الإيرانية، وتحوّل إلى أسطورة في بلاده وكان الأكثر تأثيراً في مجالي الأدب والفن.. وقد اشتهر بغنائه وتلحينه أشهر القصائد الكلاسيكية لعمر الخيام وجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي. وخرج من عباءته جيل كامل من الموسيقيين المبدعين، مثل إيرج بسطامي وشهرام ناظري وسينا سرلك، بالإضافة إلى ابنه همايون وابنته مجكان شجريان وغيرهم.

حصل صاحب لقب “الأستاذ” على العديد من الجوائز المحلية والعالمية منها وسام اللياقة من فرنسا، وجائزة من منظمة اليونسكو، وجائرة “غرامي” من الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم. كما اختارته “اليونسكو” لنيل جائزة “بيكاسو” في عام 1999 وجائزة “موزارت” في عام 2006، لإسهاماته في عالم الموسيقا.

رائد خليل