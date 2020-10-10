مقتل 4 من ميليشيا “قسد” بهجمات في ريفي الرقة ودير الزور

قتل 4 مسلحين وأصيب عدد آخر من عناصر ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكية في هجمات منفصلة طالت تحركاتهم ونقاط انتشارهم في ريفي الرقة ودير الزور.

وأفادت مصادر أهلية بأن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” بسيارة عسكرية على ضفاف نهر الفرات بمدينة الطبقة غرب الرقة ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الميليشيا على الفور”.

وفي ريف دير الزور قالت المصادر إن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون في وقت سابق انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في محيط بلدة الصبحة شرق دير الزور ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الميليشيا”.

وقتل الخميس 3 مسلحين وأصيب عدد آخر من عناصر ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكية بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مجموعة مسلحة تابعة للميليشيا في محيط مزرعة الأسدية شمال الرقة وبهجوم بالأسلحة الرشاشة على إحدى نقاط الميليشيا في مدينة الطبقة غرب الرقة.