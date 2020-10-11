إخماد 62 حريقاً في ريف اللاذقية.. والوضع تحت السيطرة في ريف طرطوس

بدأت الأوضاع المتعلقة بالحرائق في محافظة اللاذقية بالانفراج التدريجي مع إخماد الحرائق في مناطق ريف جبلة وريف الحفة، وقال المهندس منذر خير بك مدير الزراعة باللاذقية: إن جبلة باتت بلا نار أو دخان، فيما تم إخماد نحو 95 بالمئة من الحرائق في منطقة الحفة، فيما لاتزال نحو أربع بؤر في ريف القرداحة يتم التعامل معها أبرزها في بيت زنتوت، وأوضح أن وضع الحرائق في منطقة البسيط في تحسن أيضا رغم وجود عدة حرائق في قرى الزيتونة والسنبلية والفلاح والروضة حيث يواصل عناصر الإطفاء جهودهم للسيطرة عليها، ولفت إلى أن عدد الحرائق التي اندلعت في المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغ 93 حريقاً أخمد منها 62 ويتم التعامل مع باقي الحرائق للسيطرة عليها وإخمادها بالكامل.

وفي طرطوس، أكد العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس تجدد النيران في بلدة العنازة بريف بانياس، مشيراً إلى أنه أمر طبيعي كون الحريق في مرحلة التبريد، ومؤكداً أن الوضع تحت السيطرة، فيما انهى عناصر الإطفاء عمليات إطفاء كل الحرائق التي اندلعت في محافظة طرطوس خلال اليومين الماضيين، والتي تجاوز عددها 73 حريقاً، في وقت تمكنت فرق الإطفاء بحمص من السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي نشب في الموقع الحراجي بقرية “قرب علي”، وقام عناصر الجيش بإجلاء الأهالي من بعض المنازل القريبة من النيران على أطراف بلدة بسوت بريف القرداحة، في وقت تكافح فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي وصل إلى مبنى مستودعات المؤسسة العامة للتبغ “الريجة” في القرداحة.

وكان الحريق المندلع في مستودعات “الريجة” أدى إلى انهيار الكتلة الشمالية الشرقية من المبنى، وأفاد مدير فرع المؤسسة العامة للتبغ في المنطقة الساحلية بأن الكتلة مؤلفة من أربعة طوابق كل طابق مساحته 1500 متر مربع ولا تزال جهود رجال الإطفاء والدفاع المدني إضافة إلى سيارة إطفاء روسية وسيارتين من فوجي إطفاء السويداء وحماة مستمرة من أجل السيطرة على الحريق غير أن سرعة الرياح وتغيرها يزيد من صعوبة السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده إلى الكتل السليمة من المستودعات.

وأدت الحرائق المشتعلة والمستمرة إلى احتراق أكثر من 6 آلاف دونم في أحراج اللاذقية وبساتينها، وأعلنت مديرية صحة اللاذقية عن حالة وفاة ثالثة جراء الحرائق المندلعة في بعض مناطق ريف المحافظة، فيما لا تزال مروحيات الجيش العربي السوري تسهم بإخماد الحرائق المندلعة بريف القرداحة في محاولة لمنع انتشار واتساع رقعتها في المنطقة، وأوضحت أن شاباً في الثلاثين من عمره توفي جراء الحرائق المندلعة في منطقة الفاخورة وذلك بعد إسعافه من قبل الأهالي إلى أحد المشافي الخاصة، وبينت أن حصيلة ضحايا الحرائق بريف اللاذقية مع تسجيل حالة الوفاة الجديدة وصلت إلى ثلاث وفيات و70 حالة إصابة بالاختناق.

كما أجبرت الحرائق آلاف العائلات على مغادرة قراها وبلداتها في تلك المناطق، في الوقت الذي فقد فيه عدد كبير من الفلاحين مصدر رزقهم من بساتين الزيتون والحمضيّات، فيما تجددت الحرائق في قرى بسوت وزنيو ومسيت والروابي والبور وبيت زنتوت، وذكر المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة باللاذقية أن النيران وصلت إلى مشارف المنازل السكنية في قرية بسوت حيث تم إجلاء المواطنين بمساعدة الجيش العربي السوري وأهالي القرى المجاورة.

هذا وأنهت ورشات مؤسسة مياه اللاذقية إصلاح المنهل الموجود على آبار البسيط والغواطس الخاصة بالآبار المتضررة جراء الحرائق إضافة إلى إصلاح الخط الذي يغذي منطقة البسيط من محطة بللوران بقطر 160 مم.

إلى ذلك، أخمد عناصر إطفاء حماة حريقاً اندلع في أراض زراعية ببلدة الطمارقية التابعة لمنطقة وادي العيون، وبين مدير مركز حماية الغابات مدين العلي أنه تم إخماد حريق حراجي نشب في إحدى التلال بالقرب من قرية سيغاتا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تقوم بتبريد الموقع.

وفي السياق نفسه، أرسلت محافظة دمشق أربع سيارات إطفاء مع كامل التجهيزات والكوادر والمستلزمات إلى محافظة اللاذقية للمساندة في إخماد الحرائق التي نشبت في بعض المناطق وأدت إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية، وبين قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤود عميري أنه تم إرسال أربع سيارات إطفاء إلى محافظة اللاذقية للمؤازرة بعمليات إخماد الحرائق المندلعة في المنطقة مبيناً أن عدد السيارات المرسلة من فوج إطفاء دمشق أصبحت تسع سيارات إطفاء مع أربعين عنصراً منها ست سيارات إلى اللاذقية وثلاث إلى طرطوس.

كما تشارك طواقم وآليات فوج إطفاء القنيطرة بعمليات إخماد الحرائق المندلعة في عدد من المناطق بريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأوضح قائد فوج إطفاء القنيطرة العقيد فراس سمارة أن عناصر الإطفاء في حالة استنفار وجاهزية عالية للتعامل مع أي حريق قد ينشب على أرض المحافظة.