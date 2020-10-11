صلاة استسقاء في جميع مساجد سورية طلباً للغيث وإخماد الحرائق

أقيمت أمس السبت صلاة الاستسقاء في مساجد سورية بعد أداء صلاة الظهر حيث تضرع المصلون إلى الله تعالى أن يرسل الغيث ويرفع البلاء ويخمد الحرائق.

وتوسل أئمة المساجد في دعائهم إلى الله عز وجل بطهارة دماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن حياض الوطن طالبين المغفرة والرحمة والغوث والغيث من الله تعالت قدرته.

ولفت الأئمة والخطباء إلى ضرورة التوجه بقلب مخلص موقن بالإجابة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والرحمة والغوث منه وأن يطفئ بغيثه وقدرته الحرائق التي انتشرت في العديد من المحافظات.

ولهجوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ سورية والسيد الرئيس بشار الأسد وأن يسدد خطاه لما فيه خير الوطن وأن يحقق النصر على يديه الكريمتين وأن ينصر سورية على أعدائها متوسلين إلى الله بقدسية دماء من ارتقى من أطفالها وأبنائها من الشهداء وأن يعيدها بلداً آمناً كما كانت.