بعد إخماد الحرائق .. إنطلاق أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء في ريف اللاذقية

أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت من فجر الجمعة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، وأوضح أن عدد الحرائق بلغ 156 حريقاً منها 95 حريقا في اللاذقية و49 حريقا في طرطوس و12 حريقا في حمص، لافتاً إلى أن حريق موقع البلعة بحمص أخمد صباح أمس الأحد وهو في طور المراقبة والتبريد.

وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني الموجودة في مواقع الحرائق وبمشاركة مروحيات من الجيش عمليات التبريد في المواقع المحروقة بمحافظة اللاذقية للحيلولة دون تجددها، وذكر المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج في مديرية الزراعة باللاذقية أن طائرات مروحية تواصل عملها في تبريد بعض المواقع المحروقة في ريف القرداحة للحيلولة دون تجدد النيران مع التأكيد على وجود كل فرق ومنظومة الإطفاء قرب المواقع المحروقة تحسبا لأي مستجدات.

إلى ذلك، تعمل ورشات شركة الكهرباء على إصلاح الخطوط والأبراج في جميع المناطق المتضررة من الحرائق لتأمين عودة الشبكة الكهربائية للأهالي في ريف القرداحة والحفة واللاذقية وجبلة.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم تفقدا الإجراءات المتبعة لسرعة إنجاز عمليات الصيانة على طريق البسيط بللوران.

وتم الإيعاز بوضع الأولوية لإعادة الكهرباء لمحطات ضخ المياه بالتوزاي مع إعادة التغذية الكهربائية للقرى المتضررة.

وأكد مدير شركة الكهرباء المهندس فادي سعود أنه تمت إعادة الكهرباء لاكثر من 95 بالمئة للقرى على محور البسيط والعمل مستمر لتبديل وإصلاح الاعمدة والامراس الكهربائية المتضررة بالكامل.

كما سيرت محافظة حلب قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المتضررتين جراء الحرائق تحمل مواد غذائية وحرامات وألبسة ومواد طبية وذلك بالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومبادرة أهالي حلب.

وأوضح حسام قره جللي معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب أنه يتم العمل على نقل المواد الإغاثية بشكل متواتر منذ ليل أمس إلى البلدات المتضررة من الحرائق في طرطوس واللاذقية حيث تم تسيير شاحنات تحمل مستلزمات طبية وألبسة ومواد غذائية للأهالي المتضررين والذين فقدوا منازلهم أو اضطروا إلى مغادرتها.

بدوره بين المهندس طريف عطورة رئيس مجلس إدارة مبادرة أهالي حلب أنه وضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدة الأهالي المتضررين من حرائق الغابات في محافظتي اللاذقية وطرطوس شاركت المبادرة بإرسال شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية والمواد الطبية للأهالي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومساعدتهم.

البعث-سانا