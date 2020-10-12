مقتل 3 عملاء من “قسد” والميليشيا تختطف ستة لاجئين بينهم نساء من بلدة ومخيم الهول

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد”، العميلة للاحتلال الأمريكي، في هجمات على نقاط انتشارهم ومحاور تحركهم بريفي الحسكة ودير الزور.

ففي الريف الجنوبي للحسكة أفادت مصادر محلية بأن مجهولين أطلقوا الرصاص على أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في مدينة الشدادي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأكدت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد محاور تحرك دوريات الميليشيا في بلدة الشعفة، في حين أصيب اثنان من مسلحيها في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف حاجزا للميليشيا في بلدة الباغوز.

وفي قرية البوبدران بالريف ذاته أشارت المصادر إلى أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للميليشيا ما أدى إلى وقوع إصابات محققة بين عناصرها.

وكانت بلدات وقرى قبيلة العكيدات في ريف دير الزور شهدت عدداً كبيراً من عمليات الاستهداف ضد مواقع وحواجز “قسد”، والتي قتل وجرح فيها عدد كبير منهم خلال الأيام الماضية.

في الاثناء داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” بلدة الهول ومخيم الهول بريف الحسكة الشرقي واختطفت 6 لاجئين بينهم نساء.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت عدداً من المنازل في بلدة الهول واختطفت 3 لاجئين هربوا في فترات سابقة من اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي مخيم الهول أكدت المصادر أن دورية من الميليشيا اقتحمت الجزء الخامس من المخيم المخصص للاجئين واختطفت 3 نساء منه واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

في سياق متصل، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً من الآليات العسكرية محملاً بالأسلحة والمواد اللوجستية قادماً من الأراضي العراقية لدعم قواتها في قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية من قرية السويدية بدخول رتل لقوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية إلى ريف الحسكة مكون من 30 آلية من برادات وناقلات محملة بصناديق مغلقة وبرفقة عدد من المدرعات العسكرية نوع (همر) وبتغطية من طيران الاحتلال.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة توجهت من الحدود السورية إلى منطقة الرميلان حوالي الساعة الثانية ومنها اتجهت على طريق القحطانية-القامشلي باتجاه مدينة القامشلي.