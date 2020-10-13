أمسية موسيقية لخماسي من روح الشرق

تحيي فرقة خماسي من روح الشرق أمسية موسيقية غداً الأربعاء على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة الفنانين: عدنان فتح الله (عود)، محمد نامق (تشيللو)، جورج طنوس (كمان)، مازن حمزة (إيقاع)، حكم خالد (قانون)، وبمشاركة المغنيين سيلفي سليمان وريان جريرة.

وبيَّن عازف القانون حكم خالد في تصريح لـ”البعث” أن الفرقة تضم آلات القانون والعود والتشيللو والكمان والإيقاع، وأغلب القطع الموسيقية الآلية وهي من تأليف الأستاذ عدنان فتح الله عدا قطعة dream، وهي من تأليف عازف التشيللو محمد نامق، في حين يغنّي ريان جريرة أغنية “يا نسمة تسري” ألحان فريد الأطرش، وسيلفي سليمان تغنّي “الآهات” ألحان زكريا أحمد.

وأشار خالد إلى أن مشاركته مع الفرقة هي الثانية ولها خصوصية كبيرة بالنسبة له لأنها مع عازفين يتمتعون بخبرة كبيرة، ولأن للقانون في هذه الأمسية دور كبير في ظل العدد الصغير للفرقة وهو الذي له دور كبير في أية مشاركة مع أوركسترا كبيرة فكيف إذا كان خماسياً فقط؟ مؤكداً أن هذه الأمسية من الحفلات الصعبة جداً، والغلط فيها ممنوع، لذلك يبدو شديد الحماس للمشاركة فيها، مبيناً أن برنامج الأمسية يتضمن: سماعي كورد، عاطفة، لونغا حجاز، سماعي نهوند، من وحي دمشق وكابريس رقم (1) لعدنان فتح الله، وحلم لمحمد نامق، سيرتو سلطان يكاه لسعيد اشلاي، والآهات ألحان زكريا أحمد كلمات بيرم التونسي غناء سيلفي سليمان، ويا نسمة تسري ألحان فريد الأطرش كلمات يوسف بدروس غناء ريان جريرة.

أمينة عباس