المهندس عرنوس: مستمرون بدعم الصناعة المحلية

تركز لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أمس الاثنين على تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات السلة الاستهلاكية وتحقيق شراكة حقيقية بين الجهات العامة وفعاليات القطاع الخاص في مختلف مجالات التصنيع والإنتاج بما يخدم الاقتصاد والصناعة الوطنية ويسهم بتنفيذ برنامج إحلال المستوردات وتعزيز الإنتاج المحلي ويحقق مصلحة المواطن والصناعي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تكامل العمل لتأمين متطلبات إعادة إقلاع المنشآت المتضررة بالمدن والمناطق الصناعية والحرفية وتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات أمام انطلاقة جديدة في العمل والإنتاج وضرورة وضع خارطة تصديرية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بالتوازي مع تأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المنتجات.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعة المحلية ومساعدتها لتجاوز الصعوبات القائمة إضافة إلى دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها دفع عملية الإنتاج، داعياً الصناعيين ومختلف الفعاليات الاقتصادية إلى العمل مع الجهات الحكومية والفعاليات الشعبية والمجتمعية كفريق عمل واحد بما يحقق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد نظام ضريبي أكثر عدالة لجميع المكلفين.

وأبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها استعدادهم لتقديم الدعم لأخوتهم في أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص بما يعزز التكافل والتضامن بين جميع أبناء الوطن، بينما أكد المهندس عرنوس أهمية مساهمة الفعاليات الاقتصادية بالتشارك مع الجهات الحكومية في تقديم الدعم المادي للأهالي المتضررين من الحرائق.

وتطرقت طروحات الصناعيين إلى ضرورة إعادة توطين الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتزويد المنشآت الصناعية بمادة المازوت ومشاركة غرف الصناعة بالقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي الخاص وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية بدمشق وريفها.

حضر اللقاء وزيرا النفط والثروة المعدنية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.