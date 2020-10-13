بحضور بلال.. تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء نقابيي جامعة دمشق   

دمشق – فداء شاهين:

كرمت جامعة دمشق 110 طلاب وطالبات من أبناء أعضاء نقابة المعلمين بالجامعة من الطلبة المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأكد الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال أن التكريم يشكل حافزا للطلاب لإكمال مسيرة التميز والإبداع، وخاصة أنهم بذلوا الجهود في سبيل الحصول على التفوق والنجاح، ولكن للتفوق والتميز مسؤوليات تحتم على الطلبة الاستمرار باكتساب العلم والمعرفة والتزود بالقيم النبيلة والمبادئ السامية ومضاعفة البذل والعطاء ليكونوا مساهمين في بناء وتقدم الوطن، واعتبر أن الجامعات والمدارس السورية مصنع الفكر والمعرفة التي تخرج المتفوقين، الرافد العملي والعلمي للمجتمع والوطن وعماد تطوّره، الذين يساهمون في المرحلة المقبلة من الإعمار، خاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب وإفشال المشاريع الاستعمارية الهادفة لتقسيم المنطقة خدمة للكيان الصهيوني.

وبين رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي أن الاحتفاء بالتفوق والمتفوقين وتكريمهم أصبح تقليداً سنوياً تحرص الجامعة على القيام به كل عام وفاء لأبناء العاملين، فالتكريم قيمة أخلاقية وإنسانية واجتماعية وممارسة منطقية وحضارية فمن اجتهد وتفوق جدير بأن يقدّر ويكرم، كما يشجع التكريم على الجد والتفوق والتنافس في التحصيل العلمي، وهو أساس نهوض المجتمعات وتقدمها، وأن التكريم هو بحد ذاته تقدير للجهود المسؤولة لأولياء أمورهم في الاهتمام بأولادهم بمتابعتهم ورعايتهم وحضهم وتشجيعهم على الاجتهاد والنجاح والتفوق، وفي ذات الوقت تكريم للمعلمين الذين بذلواً جهوداً كبيرة لكي يصل الطلاب إلى هذا التفوق.

وأشار رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة دمشق الدكتور يوسف المرزوقي إلى أن التفوق جاء رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن، ولقد حرصت الدولة على توفير البيئة التعليمية الدافعة والمحفزة للتعلم والتعليم وأعطت اهتماماً بالتفوق وأصبح التكريم تقليداً تفتخر به نقابة المعلمين.

وأوضحت الطالبة سنا الأحمر في كلمة المتفوقين أن التفوق تحقق بعد مسيرة من التعب والجهد والمثابرة المستمد من قائد الوطن والجيش العربي السوري الذي قاتل الإرهاب بإصرار ليبقى الوطن عزيزاً شامخاً، فالتفوق هو معركة ومن يملك الهدف لابد من أن يصل في النهاية مهما بلغت الصعوبات.

حضر التكريم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم وأمين جامعة دمشق للحزب الدكتور خالد الحلبوني وحشد من أعضاء النقابة وأساتذة الجامعة وأهالي المكرمين.