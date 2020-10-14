“مجلس الشعب الجسر الأهم بين المواطن والسلطة التنفيذية” في ملتقى حمص

حمص – عادل الأحمد:

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في جامعة البعث ملتقى البعث للحوار بعنوان “مجلس الشعب هو الجسر الأهم بين المواطن وبين السلطة التنفيذية”، استضاف فيه الدكتور صفوان قربي عضو مجلس الشعب، الذي تحدث عن دور المجلس ليكون جسراً بين المواطن والحكومة، كما وصفه السيد الرئيس بشار الأسد، مبيناً عمل المجلس في التشريع والمراقبة والمحاسبة.

وأشار القربي أن الإصلاح الإداري ضرورة وطنية ملحة في كل الظروف، ويجب العمل على تطوير المهارات الإدارية والذاتية، معتبراً الفساد مرض، ويعمل مجلس الشعب على تحجيمه عبر إعادة صياغة القوانين وهيكلة البنية التنظيمية للمؤسسات وترميم المنظومة الأخلاقية، وتحسين الرواتب والأجور، وأشار إلى أهمية الأمن الغذائي والسعي لتحقيقه عبر دعم الفلاح بالأسمدة والبذار والمحروقات واستيراد آلات زراعية دون رسوم، مؤكداً أن مجلس الشعب معول عليه الكثير ويسعى دائما لأن يرتقي لطموحات المواطنين وأن يكون بحق صوتهم.

أمين فرع جامعة البعث للحزب الرفيق الدكتور فائق شدود أشار إلى ضرورة الالتزام بالنقاط التي وجه بها الرفيق الأمين العام للحزب في خطابه أمام مجلس الشعب، والتي تركزت حول ضرورة نقل هموم المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم، مؤكداً على أهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي، وبين أن الحرب التي تعرضت لها سورية أحد أبرز أسبابها سيادتها وقرارها الوطني المستقل، وأننا في الوقت الحالي نتعرض لحصار اقتصادي خانق فرضه علينا أعداء الوطن، وأحد أهم عوامل مقومات مواجهته هو الاعتماد على الذات في كافة المجالات، واهمها قطاع الزراعة لأنها حزام الأمان السياسي والاجتماعي والسياسي.

عضو قيادة الفرع رئيس مكتب الإعداد الرفيقة زهور عبد الهادي أشارت إلى أن الشعب يعول الكثير على رفاقنا أعضاء مجلس الشعب بأن يكونوا صلة الوصل بيننا وبين السلطة التنفيذية، والعمل بما وجه به الرفيق الأمين العام للحزب بأن تكون هناك رقابة حثيثة وحوار ومحاسبة لكل من يقصر في أداء واجبه، منوهة بأهمية توظيف قدرات الشباب السوري بما يناسب مرحلة إعادة الإعمار.

شارك في الحضور الرفاق الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة وأعضاء قيادة الفرع ونواب رئيس الجامعة وقيادات الشعب الحزبية ، وأعضاء المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وعمداء الكليات وحشد من الرفاق الطلبة.