عون يبحث والسفير السوري تعزيز العلاقات

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال استقباله في قصر بعبدا أمس الأربعاء سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير عبد الكريم بعد اللقاء أن البحث تركز على أهمية التكامل بين البلدين الشقيقين لافتاً إلى أن الرئة التي يتنفس منها البلدان واحدة بحكم الجغرافيا والعلاقات الأخوية.

وأشار عبد الكريم إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان هو موضع متابعة ومن المهم التنسيق بين البلدين واستحداث تسهيلات المحاصيل اللبنانية التي تساعد على تطوير الاقتصاد اللبناني.

حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد تضامنه مع سورية

وفي عمان، جدد حزب البعث العربي التقدمي في الأردن تأكيده على التضامن مع سورية في وجه الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

وأعرب وفد من القيادة المركزية للحزب برئاسة أمينه العام فؤاد دبور خلال زيارته السفارة السورية في عمان عن وقوف الحزب إلى جانب سورية بمواجهة الإجراءات الأحادية المفروضة على الشعب السوري وآخرها ما يسمى قانون قيصر، مندداً باستمرار وجود قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي وممارساتها العدوانية على الأراضي السورية.

من جهته نوه القائم بالأعمال في السفارة السورية الدكتور شفيق ديوب بالموقف الشعبي الأردني الداعم لسورية في مواجهة القوى المتآمرة على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وفي القاهرة، استنكر القيادي الناصري ورئيس المركز العربي للتنمية في مصر الدكتور عبد الصمد الشرقاوي استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي والتركي على الأراضي السورية، مؤكداً أن التضامن مع الدولة السورية هو طريق الانتصار على مخططات تقسيم المنطقة، وقال: “إن الدولة السورية ذات سيادة لا يجوز المساس بها”، مضيفاً: “إن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية محاولة من دول المؤامرة على سورية لإنفاذ مخططاتها الشيطانية في التقسيم”، وأشار إلى أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان حطم كل الأعراف الدولية وانتهك القانون الدولي بضوء أخضر من واشنطن طمعاً منه في إحياء الامبراطورية العثمانية البائدة، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل إيقاف أردوغان عن ارتكاب المزيد من الجرائم.