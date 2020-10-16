الصبار والخرشوف بدائل لشجرة عيد الميلاد

اعتادت معظم الأسر على مستوى العالم على شراء شجرة عيد الميلاد الاصطناعية، لتزينها بأنواع الزينة المختلفة من ألعاب وديكورات صغيرات زاهية اللون ولمبات ملونة، لكن الجديد المطروح للاحتفال بعيد الميلاد، هو صبار اصطناعي، بدلاً من شجرة عيد الميلاد التقليدية.

ويتميز نبات الصبار الصناعي، من تصميم شركة “بيست كومفورت”، بأنه يحتوى على مصابيح LED مدمجة، ومزينة بزخارف حمراء وذهبية وقوس ذهبي، ومتوفرة بثلاثة أحجام وهى 5 و 6 و 7 أقدام، وجميعها مساوية بحجم شجرة عيد الميلاد التقليدية.

مع ذلك لا يعتبر الصبار البديل الوحيد لشجرة الكريسماس التقليدية، بل توجد خيارات أخرى غير تقليدية مثل شجرة صغيرة مكونة من مجموعة من النباتات العصارية مثل الخرشوف أو التين الشوكى ومزينة بنجمة.

ومن البدائل الجديدة أيضاً شجرة نخيل الاصطناعية والتي يبلغ طولها 6 أقدام والتي تضفى أجواء الشاطئ على احتفال عيد الميلاد، والمضاءة بلمبات صغيرة.

ورغم ظهور بدائل جديدة ومختلفة عن شجرة عيد الميلاد، إلا أن المحلات التجارية مازالت تبيع حتى الآن أشجار عيد الميلاد التقليدية بأحجامها المختلفة، لتناسب المنازل ذات المساحات الصغيرة والواسعة.