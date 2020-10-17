مليشيا “قسد” تشن حملة اعتقالات في الشدادي

أقدمت ميليشيا “قسد” العميلة على اختطاف عدد من الشبان في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد طوقوا عدة أبنية في عدد من أحياء مدينة الشدادي وداهموا منازل فيها وأقدموا على اختطاف مجموعة من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً، فيما أفادت مصادر أهلية بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها اعتدوا بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل قريتي الخالدية وأبو صرة في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى استشهاد طفل ووقوع أضرار مادية في عدة منازل وفي الأراضي الزراعية.