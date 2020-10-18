احتدام المنافسة الإعلانية لانتخابات غرفة تجارة وصناعة طرطوس

طرطوس – وائل علي

يتنافس 18 مرشحاً من تجار غرفة تجارة وصناعة طرطوس للفوز بثمانية مقاعد لمجلس إدارة الغرفة الذي يضم ١٢ عضواً لدورة انتخابية جديدة مدتها أربع سنوات.

ويتجاوز عدد التجار الذين يحق لهم الانتخاب 2000 تاجر شرط أن يسبق تاريخ انتسابهم للغرفة 1\1\2018, أما بالنسبة للتجار المرشحين فيشترط أن يكون التاجر مسجلاً بالغرفة قبل 1\1\2017.

ويشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يضم سبعة أعضاء من الدرجة الممتازة والأولى والثانية وعضواً واحداً من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فيما تختار وزارة التجارة الداخلية أربعة أعضاء ليكونوا في عداد مجلس الإدارة وغالباً ما يتم اختيارهم من جهات القطاع العام ذات العلاقة.

وانطلقت عملية الانتخاب عند الثامنة من صباح أمس في مقر الصالة الرياضية بطرطوس لغاية الثامنة مساء بإشراف وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة ومحافظة طرطوس لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وكان من اللافت احتدام المنافسة الإعلانية التي لم يسبق أن شهدته غرفة تجارة وصناعة طرطوس بين المرشحين، وانقسامهم وتوزعهم ضمن قائمتين أساسيتين قائمة تجار وصناعيو طرطوس وقائمة أمل طرطوس, تجلى ذلك من خلال كثافة الإعلانات الطرقية التي غطت الشوارع الرئيسية وأشجار مسطحات المنصفات الخضراء واللافتات واللوحات الإعلانية المضاءة والبرومو الإعلاني المنشور في عدد من القنوات التلفزيونية.