حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق و إعادة الكهرباء في ريف اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تشير بيانات محافظة اللاذقية إلى أن الحرائق التي نشبت في ريف المحافظة طالت أضرارها ١٦٠ قرية و مزرعة، في الوقت الذي أعادت ورشات الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية التغذية الكهربائية إلى كامل قرى محور بيت زنتوت جوبة برغال في ريف القرداحة التي تضررت نتيجة الحرائق .

وحول الوحدات الإدارية التي طالتها الحرائق فقد بيّن مكتب الإغاثة في المحافظة أن الأضرار الناجمة عن الحرائق طالت مدينتي القرداحة والحفة و45 وحدة إدارية أخرى تضم 160 تجمعاً سكانياً من قرية ومزرعة.

وتوزعت الأضرار على 15 وحدة إدارية و 39 تجمعاً في منطقة جبلة و 8 وحدات إدارية و 32 تجمعاً في منطقة الحفة و 13 وحدة إدارية و 59 تجمعاً في القرداحة و 11 وحدة إدارية و 32 تجمعاً في منطقة اللاذقية إضافة إلى مدينتي القرداحة و الحفة.

وأوضحت مديرة مكتب الإغاثة في اللاذقية المهندسة هالة أحمد أن الأضرار طالت بالدرجة الأولى الأراضي الحراجية والزراعية إضافة إلى ممتلكات الأهالي في هذه القرى والمنازل وشبكات الري والبنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات ،مشيرة إلى أن محافظة اللاذقية أنهت بالتعاون مع رؤساء الوحدات الإدارية والهيئات الاختيارية والفعاليات المجتمعية إنجاز حصر الأضرار وإحصائية للأسر المتضررة وفق قوائم أعدتها هذه الجهات وباشرت بتوزيع المعونات الغذائية للمتضررين وفق هذه القوائم بالتوازي مع تدقيق الأضرار بالمنازل والممتلكات من قبل مديرية الخدمات الفنية للبدء بإعادة الترميم والتأهيل ،لافتة إلى أن حصر الأضرار المتعلقة بالقطاع الزراعي والحيازات يتم من خلال مديرية الزراعة وستكون هناك خطة مشتركة لدعم المزارعين المتضررين وإعادة الأرض للإنتاج وتوفير سبل العيش.

وبينت أحمد أن الحرائق تسببت أيضاً بأضرار في 200 منزل سكني منها 3 منازل بشكل كامل ،حيث وصلت قوائم أسماء المتضررين إلى المحافظة من خلال رؤساء الوحدات الإدارية والهيئات الاختيارية والفعاليات المجتمعية في كل قرية وباشرت المحافظة توزيع المعونات الغذائية على المتضررين وفق هذه القوائم. و تتابع لجان من مديرية الزراعة حصر الأضرار وفق الحيازات وسيكون هناك خطة مشتركة لدعم المزارعين المتضررين وإعادة الأرض للإنتاج وتوفير سبل العيش بالتوازي مع تدقيق الأضرار بالمنازل والممتلكات من قبل مديرية الخدمات الفنية للبدء بإعادة الترميم والتأهيل.

و ذكر مدير عام الشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس فادي سعّود أن ورشات الشركة أعادت التغذية الكهربائية إلى كامل قرى محور بيت زنتوت جوبة برغال في ريف القرداحة التي تضررت نتيجة الحرائق التي شبت في المنطقة وألحقت أضراراً كبيرة بالغطاء النباتي والبنى التحتية وممتلكات المواطنين.

وأوضح المهندس سعّود أن ورشات الشركة مستمرة بمعالجة الأضرار الناجمة عن الحرائق التي أصابت قرى ومناطق ريف اللاذقية وأعادت التغذية الكهربائية لقرى بيت زنتوت و البور و الاريزة و جوبة برغال و زنيو و الخربة و مليخ و ملوخ و عنانيب و الميسة و القرير و نبع القش و الجوفية بعد جهود كبيرة بذلها العمال.

ولفت سعود إلى أن الأعمال ترافقت بوضع أبراج توتر متوسط بدلاً من المحروقة ومد شبكات حيث قامت الورشات بوضع 4 أبراج توتر متوسط على خط بيت زنتوت وبرجين على خط نقورو وبرج على خط يرتي إضافة إلى ثلاثة أبراج حديدية في محور الفاخورة كما تم زرع بورتيك متوسط في قرية نقورو و مد مسافات عدد 5 على خط الفاخورة مؤكداً استمرار أعمال الورشات حتى إعادة التغذية الكهربائية إلى كامل المناطق المتضررة.