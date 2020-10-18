مصفاة بانياس تنهي عمرتها..ووصول ناقلة نفطية بحمولة مليون برميل

طرطوس – وائل علي

عادت مراجل وعنفات وأقسام التقطير والتحسين والغاز في الشركة العامة لمصفاة بانياس للعمل بجهود كوادرها الوطنية اعتباراً من بعد ظهر أمس السبت، وذلك بعد انتهاء كامل أعمال عمرتها “المتأخرة قسراً” بسبب الحاجة الماسة لمنتجاتها وظروف الحصار الشرس الذي يمارس زوراً وبهتاناً على الشعب السوري.

وأكدت بعض المصادر أن إقلاع المصفاة كان ناجحاً في مراحل العمل كافة، مشيرة إلى أنها ستصل إلى طاقتها الإنتاجية المنتظرة خلال الـ 48 ساعة القادمة لتعود بالتالي إلى رفد السوق المحلية باحتياجاتها النفطية من البنزين والمازوت والفيول والغاز.

من جهة ثانية أكدت المصادر وصول ناقلة نفطية بحمولة مليون برميل نفط خام أول أمس تكفي لتشغيل المصفاة لعشرة أيام، كما وصلت ناقلتي غاز في وقت سابق.