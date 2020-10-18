مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” في الرقة

في إطار الهجمات التي تستهدف ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً قتل أحد مسلحيها برصاص مجهولين في مدينة الرقة. وأفادت مصادر محلية بأن مسلحاً من ميليشيا قسد قتل برصاص مجهولين في محيط حي الدرعية عند الأطراف الغربية لمدينة الرقة.

سياسياً أدان رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش الجرائم التي ترتكبها ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بحق الأهالي في مناطق انتشارها مؤكدا أن ممارسات هذه الميليشيا تخدم الأجندات الاستعمارية الأمريكية.

وشدد غروسبيتش على أن ميليشيا قسد مجرد دمية بيد الامبريالية الأمريكية وهي تعرقل عمليات تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهاب مبينا أن ممارسات هذه الميليشيا غير الشرعية موجهة ضد الشعب السوري ومصالحه.

وأكد أن المظاهرات والوقفات التي ينظمها الأهالي والموظفون والطلاب في مناطق انتشار ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية للاحتجاج والتنديد بعمليات اختطاف الشبان لزجهم للقتال في صفوف الميليشيا قسرا وبإغلاق المدارس وحرمانهم من التعليم تعبر عن رفض الشعب السوري لإرهاب هذه الميليشيا والوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكي.

وأعرب غروسبيتش عن تضامنه ودعمه للجيش العربي السوري في كفاحه العادل ضد الإرهاب على الأراضي السورية.