تخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية مستمر حتى نهاية العام

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء استمرار العمل بالتعميم الصادر في شهر أيلول الماضي والقاضي بتخفيض المخصصات من مادة البنزين بالنسبة للسيارات الحكومية العاملة على البنزين بكل المستويات من شهر تشرين الأول الحالي وحتى نهاية العام 2020.

وبينت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن الاستمرار بالتعميم السابق يأتي في سياق العمل على إدارة الموارد المتوافرة وترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع الظروف القائمة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أكدت سابقاً أن هذا التخفيض يأتي استجابة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد وبعض الظروف الفنية والتقنية الطارئة التي تعاني منها المؤسسات المعنية بمعالجة هذه المشتقات.