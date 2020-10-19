البدء بتفريغ ناقلة بنزين فجر اليوم في مصب بانياس النفطي

طرطوس- وائل علي

بدأت ناقلة نفط فجر اليوم الإثنين بتفريغ حمولتها البالغة 47 ألف م3 من مادة البنزين “أي ما يعادل 38 ألف طن” في مصبّ مدينة بانياس النفطي، ولا تزال أعمال التفريغ جارية بشكل هادئ ومنتظم.

وأكدت مصادر موثوقة لـ”البعث” أنها تكفي حاجة القطر أكثر من عشرين يوماً، مشيرة إلى أن هذه الكمية لا علاقة لها بما ستنتجه مصفاة بانياس التي دخلت طور الإنتاج الفعلي بعد انتهاء عمليات العمرة.

كما أكدت المصادر أن هذا الأمر سيؤدي إلى انفراجات حقيقية في مادة البنزين، وسيقضي على ظاهرة التزاحم أمام محطات الوقود التي بدأت بالتراجع والحلحلة.

يُذكر أن مصفاة بانياس قد أنهت عمرتها وتمّ إقلاع العمل في مراجلها وعنفاتها وأقسام التقطير والتحسين والغاز، لتعود بالتالي إلى رفد السوق المحلية باحتياجاتها النفطية من البنزين والمازوت والفيول والغاز.