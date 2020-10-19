الغضب الشعبي يتصاعد.. “قسد” تختطف 3 شبان من حي النشوة

مع تصاعد الهجمات التي يشنها مجهولون ضدها، واصلت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، اختطاف المزيد من المدنيين للضغط على الأهالي في منطقة الجزيرة. فقد اختطفت عدداً من الشبان بعد مداهمة منازلهم في حي النشوة بمدينة الحسكة وسط تزايد الغضب الشعبي من ممارساتها الإجرامية.

وذكرت مصادر محلية أن دوريات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت أمس الأحد عددا من المنازل في حي النشوة الغربية جنوب غرب مركز مدينة الحسكة وقامت باختطاف ثلاثة شبان لأسباب مجهولة وسط حالة الغضب بين أهالي الحي.

وفي إطار تفشي الجريمة والفلتان الأمني في المناطق التي تنتشر فيها ميليشيا قسد والمجموعات المسلحة التي تعمل بإمرتها أفادت مصادر محلية بأن مجهولين اعتدوا على سيدتين وضح النهار بقصد سرقة حقائبهم الشخصية كما قتل مدني برصاص أحد اللصوص الذي اقتحم منزله.

وتسود في مناطق سيطرة ميليشيا قسد حالة من الفلتان الأمني وعمليات السطو والنهب وذلك بسبب سوء الحياة العامة نتيجة استئثار وسيطرة الميليشيا الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على جميع سبل ومصادر الدخل والحياة ولاسيما الزراعة حيث عمدت إلى الانتقام من الفلاحين وذلك بإحراق محاصيلهم الزراعية لرفضهم بيع المحاصيل للميليشيا بأثمان بخسة وفرضت الضرائب على السكان المحليين واحتلت بالقوة معظم المدارس والمرافق العامة بالحسكة ما يهدد مصير أجيال بأكملها لناحية التعليم والصحة وغيرها.