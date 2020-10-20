د. نهلة عيسى تحاضر في الصورة المرئية وأهميتها في دار البـــعث

ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تقيمها دار البعث مع شخصيات إعلامية حول تطوير العمل في الإعلام المرئي وأهمية الصورة في المشهد الإعلامي، قدمت في الأمس د. نهلة عيسى نائب عميد كلية الإعلام للشؤون العلمية محاضرة عن الصورة المرئية بحضور كادر التحرير في جريدة وتلفزيون البعث، سلطت الضوء من خلالها على صناعة الرؤية المكونة من مجموعة عناصر تنطبق على المرئي والمسموع والمقروء، معتبرة أن التنظيم وصناعة الرؤية نوع من الاتصال، لكن التأويل في النهاية مرتبط بالمتلقي وليس بالصانع.

عناصر أساسية

أشارت د. نهلة في بداية حديثها إلى أن بناء الرؤية تحكمه ثلاثة عناصر رئيسية (إثارة الانتباه، وحدة العمل، والإيقاع)، منوهة إلى أن لا قيمة لقول أي شيء دون إثارة الانتباه ووجود متلقي، كما أن وحدة العمل والتناغم والتدفق السردي والتماسك ووجود علاقات سببية ضروري لأي عمل بالإضافة إلى الحاجة الماسة عند بناء رؤية ما إلى الإيقاع المرتبط بالسياق، مبينة أن هذه الشروط الثلاثة يجب الالتزام بها وأخذها بعين الاعتبار منذ بداية العمل وجميعها مرتبط بالهدف الذي نسعى إليه والذي يحدد كيفية السرد، فليس المهم ما ستقول بل كيف ستقول، ثم انتقلت للحديث عن البدايات الثلاث للدخول في أي عمل والتي يحمل كل منها معنى ودلالة وأهدافا مختلفة، والبداية الأولى مع الموضوعية التي تبدأ من الواسع إلى المتوسط إلى الضيق وهي توحي بالإخبار والإعلام وبأنها لا تخفي شيئاً عن المتلقي، والبداية الثانية هي التشويقية التي تبدأ من الضيق إلى المتوسط وصولاً إلى الواسع وفيها إثارة وتشويق، أما الثالثة فهي المنحنية التي تبدأ من المتوسط وهي أشبه بمتاهة والمقصود منها عدم وصول المتلقي إلى جواب وهذا ماتعتمده أغلب وسائل الإعلام حالياً، وإذا كانت البدايتان الأولى والثانية تحتويان بالضرورة على تضليل فالبداية الثالثة هي “محض تضليل” ولكننا لا نستطيع تجاوز تلك البدايات في صناعة أي رؤية على أن تنسجم مع سياسة الوسيلة وطبيعة الموضوع وأسلوب الإعلامي في السرد والعرض مع عدم تجاهل الجانب الفني.

دلالات ومعان

وبينت د. نهلة أن اللقطات هي مصاغ اتصالي سردي ولها أنواع لكل منها دلالات ومعان ولدينا سبعة خطوط قطع للتصوير في الواقع المرئي وكل خط هو عبارة عن حجم لقطة ودلالة وأول خط هو البؤري أي الدخول إلى عمق الأشياء والوصول إلى حدودها القصوى وهو أصغر اللقطات، وبعده تأتي اللقطة القريبة جداً ثم القريبة، وصولاً إلى بداية اللقطات المتوسطة باختلاف أحجامها ثم اللقطات العامة، منوهة بأن هذه اللقطات يجب أن تتوالى خلف بعضها لتشكل مفهوماً ودلالة، وفي التلفزيون يتم استخدام اللقطات المتوسطة والقريبة فقط لأن طبيعته لا تسمح إلا بذلك، وأضافت: أما فيما يخص زوايا التصوير فلدينا عدة زوايا مرتبطة بسياسات الوسيلة وبأهدافها وقيمها وأولوياتها منها الزاوية الأمامية التي توحي بالموضوعية ولكن عيبها أنها تسطح الأشياء ولذلك يتم استبدالها بالزاوية الجانبية التي توحي بالموضوعية والعمق معاً، بالإضافة إلى الاعتماد على الزاوية الأمامية المنخفضة لتكبير الأشياء و”عملقتها”، أو الزاوية المرتفعة لتصغير الأشياء وتسخيفها وإظهارها من أعلى، ومعظم العمل الإعلامي يدور حول هذه اللقطات ولكن يجب عدم الاعتماد على زاوية واحدة فلكي توهم بالواقعية يجب الانتقال بين الزوايا المختلفة.

خلق الواقع

ولطالما كانت الصورة هي اللغة في العمل التلفزيوني كما أوضحت د .نهلة – فهي الأداة المعتمدة للتواصل ولديها القدرة على إيصال المعنى والتعبير والإعلام الذي هو صناعة الواقع أصبح ينسب إلى الصورة فهي ليست واقعية فقط، بل “فائقة الواقعية” وأصبحت أخطر الوسائل وبديل عن التجربة الموضوعية، وبناء على ذلك أصبحنا جميعاً “منتج إعلامي” ويتم التعامل معنا كسلع، ثم أشارت إلى أن العلاقة بين النص المرئي والمكتوب تكاملية تبادلية، مشددة على أن النص المرئي يعالج الأشياء لكن لا يشرحها ويفسرها فهو يلمح ويشير ويدل فقط لأن السائد اليوم يقول: “لمح ولا تفسر” وادفع المتلقي للرغبة بمعرفة المزيد فنحن في عصر اللهاث وراء الأشياء وخلق احتياجات غير ضرورية.

ورأت د. نهلة في الختام بأن مهنة الإعلام متجددة، ولكي تصبح إعلامياً عليك أن تقتحم النار وتعيد تشكيل ذاتك، والإعلام صناعة شديدة المهارة تحتاج لصياغات ونصوص خاصة لكي تصنع مشاهدك الخاص بما تقدمه.

لوردا فوزي