معلا لـ “البعث”: المعلول مستمر مع المنتخب ولن نستبق الأحداث

نفى رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا لــ “البعث” وجود أي قرار رسمي حول مغادرة مدرّب منتخبنا الوطني بكرة القدم نبيل معلول لمنصبه، وذلك بعد الشائعات التي تمّ تداولها خلال اليومين الماضيين حول رغبة المدرب التونسي في ترك مهمته التي بدأها قبل حوالي سبعة أشهر.

معلا أكد أن موضوع مدرّب المنتخب مهمّ جداً، والتعامل معه يجب أن يكون مدروساً لأن مصلحة المنتخب هي الأهم، مطالباً الشارع الرياضي بعدم استباق الأحداث وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤثر على استقرار المنتخب في هذه الفترة التي يتحضّر خلالها للتصفيات المونديالية.

رئيس الاتحاد الرياضي العام أشار إلى أن الجهود كانت منصبّة خلال الفترة الماضية على تقديم كل ما يحتاجه المنتخب للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، مبيناً أن الاتحاد الرياضي لن يوفر جهداً لتوفير المستلزمات الضرورية للمنتخب الذي ينتظره استحقاق مهمّ.

كلام معلا جاء بعد أن تفاعلت تصريحات المعلول التي أكد فيها عدم رضاه عن المعسكر الأخير للمنتخب ووجود العديد من الملاحظات عليه، كاشفاً أن موضوع عودته لتدريب منتخبنا بات صعباً بالنظر لكثرة الكلام وقلّة الأفعال!!. كما أن المعلول كشف عن عدم تقاضيه رواتبه المتراكمة لسبعة أشهر برفقة كادره المكوّن من ثلاثة مساعدين، ما سبّب لهم مصاعب مادية ومعنوية.

مؤيد البش