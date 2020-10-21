أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البعث إلى مجلس التأديب

حمص-عادل الأحمد

أحالت رئاسة جامعة البعث أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة إلى مجلس التأديب والتحقيق مستمر مع ثلاثة آخرين.

وذكر الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث على المتابعة المستمرة للشكاوى التي ترد إلى وسائل الإعلام ، وبعد التأكد من صحتها من قبل اللجان التي تم تشكيلها لهذه الغاية تم معالجة عدد منها.

وكشف رئيس الجامعة عن إحالة أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كليات الهندسة الكيميائية والبترولية والزراعة والعلوم الصحية لمجلس التأديب، ولاتزال القضايا بحقهم منظورة أمام المجلس، وأشار إلى إن التحقيق مايزال مستمراً مع ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، وفي حال ثبوت المخالفات يتم تحويلهم إلى مجلس التأديب لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد الدكتور الخطيب على معالجة كافة المخالفات الامتحانية في جامعة البعث في حال وجودها إنصافاً لأبنائنا الطلبة، مؤكداً إنه لاتهاون في ما يتعلق بالعملية التعليمية والتدريسية والامتحانية في الجامعة لأن الطلبة هم الركيزة الأساسية في بناء الوطن.