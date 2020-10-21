نقابة المهندسين الزراعيين ترفع رواتب المتقاعدين وسقف الإعانات

دمشق – بسام عمار:

اتخذت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين مجموعة من القرارات الهامة لخدمة أعضائها وتحسين واقعهم الاجتماعي، وفق ما ذكرت الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين لـ “البعث”، مبينة أن من أهم هذه القرارات: ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لجهة دعم القطاع الزراعي والمشاريع الزراعية الصغيرة حيث تم منح الأعضاء قرض ميسر وبفائدة بسيطة مقدارها خمسة بالمئة مع فترة سماح لعدة أشهر لجهة التسديد، وقيام النقابة وفروعها في المحافظات، بالتعاون مع مديريات الزراعة، بالمساهمة في عملية تشجير المناطق التي تعرّضت إلى حرائق، منوّهة بأنه تم رفع قيمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين القدامى والجدد، بدءاً من العام القادم، بنسبة 30 بالمئة، وإعانة الوفاة أصبحت 750 ألف ليرة، والتعاون الاجتماعي 450 ألف ليرة، وأضافت: تمّ اتخاذ قرارات أخرى وضعت موضع التنفيذ بعد انتهاء أعمال الهيئة، وهي: رفع سقف الإعانات: الصحية من 200 إلى 300 ألف ليرة، والعمليات الجراحية العادية من 50 إلى 100 ألف ليرة، وتعويض العمل الجراحي لعمليات القلب من 75 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة، والولادة من 5000 إلى 10000 ليرة، والزواج من 10000 -20000 ليرة، ومكافأة التقاعد من 5000 إلى 10000 ليرة، ومكافأة المتفوقين لأبناء المهندسين بالشهادتين من 3000 إلى 5000 ليرة، والإعانة الاجتماعية “وفاة أحد الوالدين” من 15 إلى 25 الف ليرة، و”وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد من 20 إلى 30 ألف ليرة، ونهاية الخدمة للزملاء الذين سيحالون إلى التقاعد من 40 إلى 50 إلف ليرة، ومكافأة الحاصلين على الدكتوراه من الداخل أو الخارج إلى 10000ليرة، وتخفيض غرامة فوات الاستثمار على الديون المترتبة على الزملاء تجاه صناديق النقابة من 15 بالمئة الى 10 بالمئة على أساس الراتب الحالي.

وأكدت عزيز أنه تمّ رفع قيمة جميع الاعانات التي تقدّمها صناديق النقابة والخزانة والضمان دون تحميل الزملاء أي أعباء مالية جديدة.