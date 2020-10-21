“وزارة الأشغال” تتوعد بمحاسبة الجمعيات المقصرة “للمدقق”

دمشق – كنانة علي

تراهن وزارة الأشغال العامة والإسكان على أهمية الخطوات القادمة في عمل قطاع التعاون السكني بعد أن تم إعادة انتخاب الهيئات وتشكيل مجالس إدارات جديدة لمعظم الجمعيات التعاونية السكنية. ولهذا هناك تعويل على الاجتماع الدوري القادم الذي يجب ينتظر من ما تبقى من الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها ولم يكتمل نصابها معالجة أوضاعها إما بالحل لمن ليس لديه مشاريع أو دمج مع جمعيات أخرى ولأن المرحلة المقبلة هي للعمل والمتابعة ولا عودة للخلف مطلقاً حسب كلام وزير الأشغال المهندس سهيل عبد اللطيف .فقد كشف معاون الوزير المهندس مازن لحام عن إشراك مدراء التعاون السكني لمناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الناظم لهذا القطاع من خلال ورشة عمل يتم فيها مناقشة المواد التي تحتاج للتعديل . وأكد اللحام في تصريح للبعث على توعية المواطن المكتتب في أحد مشاريع التعاون السكني على متابعة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الجمعيات، لاسيما أن الوزارة توعدت بمحاسبة مجالس الإدارة المقصرة بالعمل، لاسيما أن هذا القطاع الهام يخدم شريحة واسعة من المواطنين ، في وقت تهتم الوزارة بأتمتة العمل في مديريات التعاون السكني بالمحافظات وإرسالها للمديرية المركزية بالوزارة ليتم ضبط عدد المكتتبين والمستفيدين وبالتالي يصبح العمل منظم بشكل جيد.