“جمعية اللحامين” تحذر من ارتفاع أسعار الفروج بعد انخفاض مؤقت

دمشق – ميس خليل

عزا رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش انخفاض أسعار الفروج في الأسواق إلى أن الأفواج أصبحت الآن بالعمر الذي يتيح لها الذبح، محذراً من أن هذا الانخفاض قد يتبعه ارتفاع مفاجئ في الأسعار، خاصة وأن أسعار الأعلاف ترتفع يوماً بعد آخر، حيث وصل سعر طن العلف من 900 إلى 950 ألف ليرة، وسعر كيلو الذرة إلى 850 ألفاً والصويا إلى 550 ألفاً، الأمر الذي سيؤثر على المربين ويؤدي إلى خسارتهم.

وأوضح قطيش لـ”البعث” أن استهلاك مدينة دمشق يومياً من الفروج نحو 250 إلى 300 طن، وفي حال توفر الغاز بشكل أكبر للمطاعم ستكون كمية استهلاك الفروج أكثر، فهناك الكثير من محال الشاورما والفروج أغلقت نتيجة عدم توفر الغاز.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن فحم الكوك كان متوفراً العام الماضي للمداجن ويتمّ استخدامه بدلاً من المازوت للتدفئة، وعليه فنحن نطالب بأن يتمّ السماح بعودة دخول فحم الكوك إلى المداجن في كافة أنحاء القطر، كونه يخفّف الضغط على المازوت والمواد البترولية الأخرى، خاصة وأننا مقبلون على فصل الشتاء والمداجن بحاجة للتدفئة.