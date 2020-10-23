أول تلفاز بشاشة مرنة قابلة للطي

كشفت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية عن أول تلفاز في العالم بشاشة مرنة قابلة للطي يمكن وضعها داخل صندوق صغير وإخراجه بصورة آلية عند الحاجة.

وقد كشفت الشركة عن بدء مبيعات تلفازها الفاخر الجديد الذي يحمل اسم Signature OLED R، ويتميز هذا التلفاز بأن شاشته يمكن طيها بصورة جزئية أو كلية داخل قاعدة سفلية مثبتة ضمن هيكل خاص بحمايته. ويمكن أن يتحكم المستخدم بمقاس الشاشة أو يخفيها بشكل كامل وهو ما يمثل ميزة كبيرة في تصميمات المكاتب والمنازل العصرية، التي تعتمد على استثمار أقل المساحات المتاحة.

ويمكن استغلال المساحة التي تشغلها الأنواع التقليدية من التلفاز لأغراض أخرى عندما لا تكون بحاجة إلى مشاهدة التلفاز، ثم إخراجه من الصندوق الخاص به عند الحاجة.

والشاشة الجديدة مقاس 65 بوصة، من نوع “OLED” وهو ما يمنحها إمكانيات كبيرة على عرض الصور عالية الدقة والتحكم بدقة الصورة ومميزاتها. كما تتميز باستهلاك أقل للكهرباء حيث إن القاعدة الأساسية له مصنوعة من الألومينيوم بعدة تصاميم لتناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى تزويد الجهاز بمكبرات صوت توزع الأصوات توزيعا سينمائياً ممتازاً.

ويمكن توصيل هذا التلفاز لا سلكياً بصورة تجعله تلفازاً ذكياً يمكنه الاتصال بشبكات الإنترنت والأجهزة الذكية.