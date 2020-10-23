بحضور بلال.. نقابة معلمي جامعة حماه تعقد مؤتمرها السنوي

حماة_ منير الأحمد:

طالب أعضاء المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بجامعة حماة خلال عقد مؤتمرهم السنوي على مدرج كلية الطب البيطري بتعديل المرسوم /86/ المتضمن تعويضات الأعمال الامتحانية وتأمين سكن لأعضاء الهيئة التدريسية أسوة بالجامعات الأخرى وإحداث صيدلية نقابية في كلية الصيدلة والعمل بشكل حثيث وعلمي على تطوير واقع المخابر والمكتبات العلمية في الكليات وزيادة عدد المراجع فيها.

كما أكد المجتمعون الإسراع في إنجاز المباني للكليات والمعاهد الجديدة وإنصاف أعضاء الهيئة المخبرية وتحسين وضعهم من حيث طبيعة العمل والاختصاص، والعاملين في الجامعات بمنحهم جزء من الموارد الثابتة للجامعات، وشمول التأمين الصحي لأعضاء الهيئة التدريسية حتى بلوغهم سن التقاعد وزيادة أسعار الوحدات للعمليات الجراحية والتحاليل الطبية والصور الشعاعية بما يتناسب مع الوضع الحالي، فضلا عن افتتاح برنامج التعليم المفتوح في الكلية التطبيقية ليستقطب فرعي الثانويات والمعاهد الفنية لرفع سويتهم التطبيقية والعلمية، ورفع سقف المبالغ المالية المخصصة لأداء البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية تماشيا مع الأسعار الحالية، ومصاريف البحث العلمي لطلاب الدكتوراه والماجستير، ومكافأة تأليف الكتاب الجامعي وإدراج مفاضلة خاصة بأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في المعاهد النقابية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم تسمح له بالحصول على مقاعد دراسية في المعاهد التابعة للمجلس.

الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي أكد أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وشعبها وجيشها صامدة في مواجهة المخطط التدميري الوهابي التكفيري الذي يستهدفها، منوها بالدور الهام الذي تضطلع به الكوادر العلمية والتدريسية في الجامعة للاهتمام بالجانب العلمي والتعليمي وإيلاء الاهتمام بجيل الشباب ومحاكاة همومهم وهواجسهم وملء الفراغ الفكري لمواجهة الفكر التكفيري الظلامي فضلا عن التركيز على القضية الأخلاقية في التعليم فالعلم يبدأ ولا ينتهي إلا بنهاية العالم فالمعلم يمثل العلم والمعرفة والأخلاق قبل كل شيء.

بدوره نوه الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب بالدعم الذي تحظى به جامعة حماة وخططها وبرامجها الرامية للنهوض بمستوى التعليم الجامعي في الكليات والمعاهد التابعة لها وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لطلبته.

من جانبه أكد رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة في تأمين النقل المجاني للعاملين في الجامعة وأيضا العمل مع المؤسسة السورية للتجارة لتأمين مركز تابع لها ضمن حرم الجامعة وتأمين كافة المواد الاستهلاكية والتموينية للعاملين في الجامعة لافتا إلى الحرص على متابعة كل القضايا المطروحة والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال جميع متطلبات العملية التعليمية والتدريسية والعمل لتخصيص أعضاء الهيئة التدريسية بسكن في السكن الجامعي متطرقا لموضوع التعويضات والمكافآت للعاملين المتميزين.

بدوره أشار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري إلى متابعة أرض النقارنة المستملكة لصالح جامعة حماة وسبل حلها ومعالجة الإشكالات والمعوقات الفنية والتنظيمية التي تواجهها.

وتحدثت عضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين الدكتورة صديقة طربين عن مشروعات النقابة في مجال خزانة التقاعد وتطوير المساعدة الفورية للمعلمين والاستثمارات النقابية وصندوق التكافل الاجتماعي وزيادة رصيده فضلا عن التطرق لموضوع الوصفات الطبية التي تمت زيادتها بواقع 20 ألف ليرة والتأكيد على وجود صيدلية نقابية تخدم المعلمين ومركز طبي ومخبر فضلا عن التطرق لموضوع قرض السكن ورفع سقفه.

وأشار رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة حماة الدكتور جهاد مسوح إلى دور المعلمين في مواجهة الجهل والتخلف لافتا إلى أن مكتب النقابة يتألف من شعبتين الأولى في كلية الطب البيطري وتضم 689 معلما ومعلمة موزعين على 11 وحدات نقابية وشعبة ثانية في كلية طب الأسنان وتضم 612 معلما ومعلمة موزعين على 10 وحدات نقابية.

حضر أعمال المؤتمر أعضاء قيادة فرع حماة للحزب و رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بحماة وفعاليات حزبية ورسمية وتعليمية ونقابية.