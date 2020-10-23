بحضور الشوفي.. اختتام مهرجان أغنية الطفل السوري

دمشق- علي حسون:

صدح عشرات الأطفال بأصواتهم العذبة الرقيقة على امتداد أيام مهرجان أغنية الطفل السوري، الذي أقامته منظمة طلائع البعث تحت عنوان “غنوا مع الأطفال”، وذلك بمشاركة رواد في الغناء من مختلف الفروع توزّعوا على فئات عمرية لمسابقات المهرجان.

وقد أُعلنت نتائج الأطفال الفائزين يوم أمس عبر لجنة تحكيم من أساتذة المعهد العالي للموسيقى، وذلك في حفل ختامي شاركت فيه الفرقة السيمفونية الوطنية التي عزفت في الحفل مرافقة لـ 100 طفل من الكورال، كما تمّ تكريم الفنان الكبير دريد لحام.

وتحدث الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع عن أهمية المهرجان وما يحمله من قيمة في زرع المحبة في نفوس الأطفال، الذين يشكّلون أمل المستقبل وسورية الأجمل، منوهاً بالجهود الكبيرة لمنظمة الطلائع ووزارات التربية والثقافة والسياحة والإعلام والرعاية والاهتمام بجيل الطفولة المبدع، فالأطفال الطلائعيون يزرعون اليوم البسمة على محيا الوطن، وهم سيحملون الأمانة ويدافعون عن البلاد، متمنياً الاستمرار بالعطاء لما فيه مصلحة الوطن.

من جهته اعتبر وزير التربية الدكتور دارم طباع أن هذا المهرجان يتوّج جهود الوزارات المشتركة مع منظمة الطلائع من أجل تنمية مواهب الأطفال، مشيراً إلى التعاون والعمل المتكامل بين التربية والطلائع من أجل بناء جيل قادر على تحمّل المسؤوليات وتعزيز الثقة بالنفس.

ولفتت وزيرة الثقافة لبانة مشوح إلى أهمية المهرجان في اكتشاف مواهب الصغار من خلال المسابقات والتدريب والاهتمام وتنمية حسّ الموهبة والتنافس، مؤكدة على تقديم الدعم للمنظمة والتربية وتسخير كافة الإمكانيات في الثقافة من أجل إنجاح الفعاليات وتطوير الموسيقى وإنشاء جيل يتمتّع بالحسّ الموسيقي والثقافي.

واعتبر رئيس منظمة الطلائع الدكتور عزت عربي كاتبي أن اكتشاف المواهب لا يقلّ أهمية عن اكتشاف ثروة، لأن الموهبة هي ثروة فعلية للوطن وسورية تستحق كل الجهد والتعب الذي يبدأ بمنظمة الطلائع، لافتاً إلى أهمية الموسيقى في تعزيز تربية الطفل والإسهام في تطهير نفوس الأطفال وتنشئتهم بطريقة سوية، منوهاً باهتمام منظمة الطلائع بالموسيقى وإبراز الطاقات والمواهب وتنمية حسّ المنافسة الشريفة بين الأطفال، مؤكداً أن المهرجان في عامه الرابع أثبت أن هناك مواهب ولّادة تستحق الاعتناء والرعاية، وتبشّر بمستقبل مشرق.

ولفت مدير المهرجان وعضو قيادة منظمة الطلائع وضاح السواس إلى أن الدورة الحالية ركزت على التراث وتفرّدت باعتمادها على الصوت المباشر للطفل على المسرح دون اللجوء إلى التسجيل بهدف إعادة الألق إلى الأغنية الطفلية، وقد شهدت مشاركة 49 طفلاً من المحافظات اجتمعوا على محبة الأرض ومجد الوطن لتصدح حناجرهم بأغنية الحياة ولحن السلام ويعبّروا عن انتمائهم لسورية بالصوت والكلمة والإحساس.