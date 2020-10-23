مراسيم الأمل

بكثير من الأمل، تلقف السوريون وأصحاب الدخول المحدودة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين على وجه الخصوص مراسيم السيد الرئيس بشار الأسد بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة، و 40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية، وتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور، ليصبح على الـ 50 ألف ليرة الأولى بدلاً من الـ 15 ألف ليرة، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح من 4% إلى 18% بدلاً من 5% إلى 22%.

وقد جاءت هذه اللفتة الكريمة من سيادته في خضم معركة صمود السوريين بوجه الإرهاب الذي يشن عليهم بكل أشكاله من أربع جهات الأرض، ولعل أقساه وأشرسه الإرهاب الاقتصادي الذي يحاربهم في لقمة عيشهم، ويحجب عنهم علبة الدواء، ويحرمهم طمأنينتهم، ويتاجر بسرقة ثرواتهم.

وإذا كانت “البحصة تسند الجرة” – كما يقال – فإن أهمية هذه المراسيم وقوتها تنبعان من انحيازها للناس، ولأنها تتسامى على كل الصعاب وقلة الموارد بكل أشكالها لتشعرهم أن هناك من يقف معهم ويشعر بهم ويشد من أزرهم، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد، بل هي مقدمة لعطاءات أخرى قادمة تعمل على تقليص الهوة الشاسعة بين الرواتب والأجور والأسعار، وتصوب مسارات دعم الدولة لتصب في أقنية المستحقين الحقيقيين، ورفع يد المستغلين والمتنفذين عن اللعب بقوت الناس والتسلل للمتاجرة بالفاتورة الباهظة التي تدفع لتغطية احتياجات فاتورة المشتقات النفطية من غاز منزلي ومازوت تدفئة وبنزين، إلى جانب السلع الغذائية المدعومة التي تقدم ابتداء من رغيف الخبز، مروراً بالسكر والأرز والزيت النباتي.

بكل الأحوال، تبقى مهمة ضبط الأسواق الغاية التي نتمنى إدراكها وتكريسها كي نحافظ على مكتسبات لا تصل إلا بشق الأنفس، وهذا لن يكون إلا بالإطباق على المحتكرين والمستغلين والمضاربين، وتطبيق نصوص القوانين والتشدد بها، وزيادة فاعلية وسائل وأدوات التدخل الإيجابي المتمثل بمؤسسة السورية للتجارة ومثيلاتها، وتمكينها من توفير السلع والاحتياجات مباشرة دون الوسطاء من التجار، وهذا لايزال بحاجة لمزيد من النضج والعمل والدعم.

وائل علي