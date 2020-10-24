.. بانتظار اعتمادات تجهيز المطمر وإنهاء مشكلة النفايات الطبية في طرطوس!

طرطوس – رشا سليمان

توجهت الجهات المعنية في محافظة طرطوس للبحث عن حلول لمعمل وادي الهدة بعد تفاقم الضغط عليه واستقباله للنفايات الصلبة في المحافظة منذ بدء العمل به عام ٢٠٠٧ و التي باتت تفوق طاقته الاستيعابية. ولحل هذه المشكلة بين المهندس وسام عيسى مدير إدارة النفايات الصلبة أنه بعد أن تم إغلاق العديد من المكبات العشوائية في المحافظة خلال الفترة الماضية، بقي هناك مكبات نشطة في بعض الوحدات الإدارية لم تغلق لعدم قدرة معمل وادي الهدة على استيعاب كامل كمية النفايات، فقد تم وضع خطة إستراتيجية من قبل المحافظة لإيجاد حل دائم وشامل لهذه المكبات و إغلاقها بشكل كامل من خلال تخصيص محافظة طرطوس بأرض في محافظة حمص لإنشاء مطمر صحي للنفايات الصلبة، وصدر قرار بتخصيص ١٠٠٠ دونم في بادية حمص بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٠، وحاليا تقوم المحافظة بكل ما يلزم لرصد الإعتمادات اللازمة للبدء بالمرحلة الثانية وهي إنشاء ساحات التفريغ والحاويات ليتم البدء بعملية نقل القمامة عن طريق القطار. ولفت عيسى إلى أنه تم توقيع اتفاقية النقل مع المديرية العامة للخطوط الحديدية ووضع الآلية الفنية اللازمة لعملية النقل ليصار بعدها إلى إغلاق كافة المكبات العشوائية والوصول بمحافظة طرطوس إلى بيئة نظيفة و سليمة، علماً أن كمية القمامة التي ستنقل يوميا حوالي ٤٠٠ – ٦٠٠ طن بتكلفة بسيطة وأجور نقل زهيدة مقارنة مع أجور النقل بالشاحنات، وسيتم ذلك من خلال اتفاق على تسعيرة محددة لكل طن مع المديرية العامة للخطوط الحديدية، وحول ترحيل القمامة من المناطق.

وفي مقلب آخر ولخطورة النفايات الطبية وما تسببه من أمراض سرطانية وأوبئة وبعد توقف محطة معالجة النفايات الطبية في اللاذقية العام الماضي بسبب عدم توفر الأكياس الحرارية تحولت هذه النفايات إلى المكبات العشوائية في المحافظة مسببة خطورة بيئية جسيمة ومرتع للأمراض والأوبئة، ليوضح مدير إدارة النفايات الصلبة أنه مع بدء عام ٢٠١٦ تم إنشاء محطة لمعالجة النفايات الطبية في محافظة اللاذقية مخصصة لمعالجة النفايات الطبية في محافظتي طرطوس واللاذقية، وبعد إقلاعها بالعمل خصصت محافظة طرطوس بسيارة لمرة واحدة أو مرتين أسبوعيا، وتم التنسيق مع المعنيين في المحطة والبدء بتنفيذ البرنامج الأمر الذي رفع التلوث ولو بشكل جزئي.

وأضاف عيسى: منذ أكثر من عام، نتيجة لعدم توفر الأكياس الحرارية في محطة المعالجة، تم إيقاف العمل و أصبحت ترحل القمامة و النفايات الطبية إلى المكبات، أما حاليا فقد تم التعاقد مع محافظة اللاذقية بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية على تأمين أكياس حرارية و هي قيد الاستلام ومن المفروض أن تقلع المحطة قبل نهاية العام، كما تم تخصيص محافظة طرطوس بسيارة لنقل النفايات الطبية من قبل منظمة الصحة العالمية وهي قيد الاستلام حاليا في مرفأ اللاذقية، ومن المتوقع أن توضع في الخدمة قبل نهاية العام الحالي ليصار إلى تطبيق برنامج نقل النفايات الطبية الموضوع سابقا، والذي يشمل المدينة والريف وكافة المشافي العامة والخاصة ومراكز الرعاية الطبية والصيدليات والمخابر، وفق خطة عمل موضوعة من قبل مديرية النفايات الصلبة الأمر الذي ينهي مشكلة النفايات الطبية بشكل كامل في محافظة طرطوس.