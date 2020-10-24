“قسد” العميلة تختطف خمسة مواطنين من الباغوز

نفذت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات جديدة واختطفت عددا من المدنيين في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد اقتحمت الجمعة بلدة الباغوز بريف دير الزور وداهمت عدة منازل في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” تحاول قمع المحاولات الشعبية المتزايدة لطردها مع قوات الاحتلال الأمريكي من المنطقة وذلك عبر تنفيذ حملات مداهمة على خلفية استهداف مقارها ونقاط انتشارها في منطقة الجزيرة.

في سياق متصل، واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي جرائمها ضد المدنيين في مناطق انتشارها بريف الحسكة وأقدمت اليوم على اقتحام منازل الأهالي المهجرين بقرية المسجد في منطقة رأس العين شمال غرب الحسكة واستولت عليها وذلك بعد أشهر من طردهم منها.

وذكرت مصادر أهلية أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين اقتحموا منازل الأهالي المهجرين في قرية المسجد المحتلة بريف رأس العين واستولوا عليها وقاموا بنهب محتوياتها.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات استيلاء الإرهابيين على المنازل ترافقت مع إقدامهم على تخريب متعمد لممتلكات الأهالي التي تركوها وراءهم بعد تهجيرهم منها بالقوة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.