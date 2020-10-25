بمشاركة 6235 طالباً وطالبة.. انطلاق منافسات الأولمبياد العلمي السوري

بمشاركة 6235 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات انطلقت صباح أمس السبت منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري 2020-2021.

وأقيمت اختبارات المرحلة الأولى بالتوقيت نفسه في مختلف المحافظات وذلك للطلاب المشاركين في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والمعلوماتية ووضعت نماذج الأسئلة من اللجان العلمية المركزية في إدارة الأولمبياد العلمي السوري وستصحح أوراق الإجابات بأسلوب مؤتمت ومركزي.

وأوضح مالك حمود مدير المكتب الإعلامي في هيئة التميز والإبداع أنه تم حصر المشاركة للموسم الحالي بالمتفوقين في شهادة التعليم الأساسي الحائزين على 2800 وما فوق مشيراً إلى الآلية الجديدة للتسجيل عبر التواصل الإلكتروني المباشر مع إدارة الأولمبياد وتحديد الرغبات لكل مشارك ومشاركة من كل المحافظات من مواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

واعتبر كل من مريانا موسى ومعاوية هلال وإسراء إبراهيم فياض وتالا بارة ومريم حربا أن مشاركتهم في منافسات الأولمبياد خطوة أولى للنجاح في مسيرتهم الحياتية معربين عن أملهم في الوصول إلى مراكز متقدمة تؤهلهم لتمثيل وطنهم في المحافل الدولية.

وفي السويداء أشار الطلبة عمار جمول وأسامة دنون وشام جودية إلى أن المسابقة تجربة مهمة وفرصة لإبراز قدرات وإمكانات الطلاب العلمية.

وفي درعا أوضح الطالبان نور الحاج علي وخالد محمد قره جنة أن المشاركة هي فرصة للطلاب لاختبار إمكاناتهم العلمية وقدراتهم العقلية.

وفي حمص أشار المهندس فادي مرشد مدير الأنشطة الطلابية في جامعة البعث ومنسق الأولمبياد العلمي السوري في المحافظة إلى أنه تم توزيع الطلاب على ثلاثة مدرجات و13 قاعة لضمان تحقيق التباعد المكاني التزاماً بإجراءات التصدي لوباء كورونا.

وأكد الطلبة عبد الرحمن القاسم ومنار الحسين وعبد الوهاب الأسعد وسيدرا إبراهيم أهمية هذه المنافسات لزيادة خبراتهم وتعزيز مهاراتهم العلمية للارتقاء بالمستوى الفكري والتعليمي.

وفي حماة بين الطالب جعفر عثمان أن أسئلة الاختبارات شاملة وذات مستوى متميز فيما رأت الطالبة سنا كرامي من محافظة إدلب أن الأسئلة تحتاج إلى مهارة ودقة عاليتين أما الطالب خالد حميجو فأكد أنه يطمح إلى الوصول إلى المسابقات العالمية لرفع اسم سورية عالياً.

رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان لفت إلى أن الجامعة جهزت عدداً من القاعات لاستضافة الطلاب المشاركين في الأولمبياد وذلك في كليتي الصيدلة وطب الأسنان مع اتخاذ كامل التدابير اللازمة للتصدي لوباء كورونا.

وفي اللاذقية قالت الدكتورة سوسن غزال مديرة العلاقات الدولية والثقافية والعامة في جامعة تشرين إن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا شكلت تحدياً من ناحية إقامة الجلسات التدريبية لأعداد كبيرة لذا تم الاعتماد على التدريب الافتراضي “الإلكتروني” عبر وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى عقد جلسات تدريبية خلال أيام العطل الأسبوعية لمدة شهر على مدرجات جامعة تشرين لكونها تستوعب أعداد الطلاب مع الالتزام بقواعد التباعد المكاني.

وأبدت الطالبتان سيدرا ولجين جبيلي من مدرسة الشهيد جابر حاتم في وادي قنديل إصراراً وإرادة كبيرين للمشاركة وأشارتا إلى أن الحرائق لم تمنعهما من حضور الجلسات التدريبية التي أقيمت خلال العطل الأسبوعية.

الطالب زكريا عليا من مدرسة الشهيد أحمد نداف في قرية فديو وحسن دوير من منطقة بللوران أبديا تفاؤلاً كبيراً بالانتقال إلى المرحلة التالية وصولاً إلى الانضمام للفريق الوطني الذي سيشارك في المسابقات الدولية.

عفراء محمد والدة الطالب أحمد صالح من حرف المسيترة في ريف جبلة نوهت بجهود الجهات القائمة على الاختبارات لتامين نقل الطلاب القاطنين في مناطق وأرياف اللاذقية البعيدة خلال أيام الاختبارات مجاناً.

وفي طرطوس رأى الطالب محمد سليمان الذي يشارك للمرة الأولى باختبار الأولمبياد بمادة الفيزياء أن الأولمبياد خطوة جيدة تحفز على الاهتمام والتركيز الذهني دراسياً وبشكل أكبر في حين اعتبر الطالب ذو الفقار مخيبر الذي تقدم اليوم لاختبار مادة الرياضيات أن الأسئلة نموذجية تتناسب مع مستوى الدراسة ورأت الطالبة سيدرا عيسى المشاركة بمادة الرياضيات أن الأولمبياد بادرة جيدة تشجع الطلاب على الارتقاء والتميز.

وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدير الزور قال منسق الأولمبياد بالمحافظة ونائب رئيس جامعة الفرات الدكتور رياض خرابة إن الجامعة اتخذت كل إجراءات التصدي لفيروس كورونا خلال الاختبار.

وعبر الطالب كنان راغب الفراج عن سعادته للمشاركة في هذه المسابقة مؤكداً أن مستوى الأسئلة يتناسب مع فهم الطالب للمادة.

وأشارت الطالبة دانية صبحي الخشم المشاركة في مادة الفيزياء إلى أن الأولمبياد العلمي فرصة للتفوق والإبداع معبرة عن إصرارها لمواصلة المشاركة وتمثيل سورية خارجياً.

وفي الحسكة بين مدير فرع جامعة الفرات الدكتور نجم الحميدي أن فرع الجامعة اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح الاختبار فيما أوضح عدد من الطلاب المتقدمين أن الأسئلة التي تضمنها الاختبار شاملة وتراعي المستوى العلمي للطالب وتحتاج إلى تركيز ودقة في اختيار الإجابة معبرين عن أملهم في تجاوز المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وتجرى منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري 2020-2021 عبر ثلاث مراحل وعلى الطالب المشارك اجتياز اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للوصول إلى المنافسات النهائية على مستوى سورية لتحقيق مركز متقدم واستحقاق عضوية الفريق الوطني بمادته العلمية.

يذكر أن هيئة التميز والإبداع اعتمدت آلية تسجيل جديدة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لهذا العام وهي إتاحة التسجيل الإلكتروني الفوري للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي الحائزين علامة 2800 وما فوق بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2019-2020 بدلاً من الآلية السابقة التي كانت تتم عن طريق فتح التسجيل عبر المدارس ومديريات التربية بالمحافظات مع بداية العام الدراسي لطلاب الصف العاشر.