في ختام الملتقى الطلابي والشبابي العربي.. رفض أشكال التطبيع كافة والتمسك بالمقاومة لاسترجاع الحقوق المغتصبة

أكد المشاركون في ختام الملتقى الطلابي والشبابي العربي الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية عن بعد على مدى يومين رفض وإدانة أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني والتمسك بالمقاومة كخيار أساسي وحاسم لاسترجاع جميع الحقوق العربية المغتصبة من قبل العدو الصهيوني.

كما أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب سورية حاضنة العمل القومي العربي في حربها ضد الإرهاب وفي مواجهتها الإجراءات القسرية والحصار الغربي الجائر” وإلى جانب اليمن وليبيا والعراق في حربهم ضد الإرهاب وداعميه.

ووجه المشاركون التحية لأبطال الجيش العربي السوري الذين أفشلوا كل المخططات التآمرية بصمودهم وبسالتهم داعين إلى ضرورة تفعيل المشروع القومي العربي والتركيز على الطلبة والشباب في وضع المرتكزات المستقبلية لعمل عربي مشترك حقيقي واعد.

وشدد المشاركون على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وأكدوا على نهج المقاومة بناء على الحق العربي التاريخي في أرض فلسطين وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واقترح المشاركون إقامة الملتقيات الطلابية والشبابية العربية بشكل دوري وتفعيل الحوار الهادف والبناء وإيجاد أندية للفكر القومي العربي على مستوى الجامعات في الوطن العربي وتشكيل لجان طلابية وشبابية متخصصة في برامج مكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني.

ودعا المشاركون إلى إيجاد آلية لمواجهة محاولات تزييف الوعي لدى الشباب ومواجهة الغزو الثقافي والفكري والتركيز على العمق الإعلامي الموحد والتأكيد على مقاطعة منتجات الدول الداعمة للكيان الصهيوني.

كما طالب المشاركون بإنشاء حاضنة طلابية وشبابية قومية عربية لمناهضة الصهيونية ومجابهة التطبيع والتوعية الشعبية بمخاطره وأشكاله وإقامة نشاطات موحدة في التوقيت نفسه في جميع الساحات العربية وإنشاء مركز بحثي خاص بالملتقى لدراسة قضايا المجتمع العربي ومكافحة التطبيع وترجمة ما تنشره صحافة العدو الصهيوني.

واتفق المجتمعون على أن يكون هذا الملتقى الإطار الجامع لأفكار الطلبة والشباب العرب وتطلعاتهم في صوغ المستقبل ويحمل اسم الملتقى الطلابي والشبابي القومي العربي وأن يكون الاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيساً له وأن يتم وضع آلية عمل خاصة به على مستوى الأقطار العربية.

وكان الملتقى انطلق بمشاركة قيادات طلابية وشبابية عربية من 12 دولة تحت عنوان المشروع القومي العربي ومناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني.