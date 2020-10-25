لوحات تلتقي في المكان

حلب – البعث



تشجيعاً للمواهب الشابة وتنمية وصقل قدراتها الثقافية والفنية، أقامت مديرية الثقافة بحلب بالتعاون مع صالة الخانجي للفنون، معرضاً مشتركاً بعنوان “لقاء في المكان” لفنانات شابات – جود وتار، هدى عطار، مياس حريري، رغد مزيك – حاولن تجسيد ملامح اللقاء بمختلف الحالات الوجدانية بين الحزن والمحبة والانفراد بالوحدة واللقاء مع الآخر، واتسم لقاء اللوحات المعروضة لمدة يومين، بالتشابُه بين الخطوط والألوان، فبدت الشخوص وكأنها تحكي عن دواخلها الكئيبة بين الفراق والتلاقي والوحدة والثنائية، وبدا المكان باهتاً بلا حكاية، ربما لأن الحالة المشتركة كانت أكثر ظهوراً في الأعمال.