“قسد” العميلة تختطف 50 مدنياً من ريف الرقة

واصلت ميليشيا “قسد” العميلة ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين ضمن القرى التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية، حيث أقدمت خلال الساعات الماضية على اختطاف العشرات من سكان قرى ريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد، التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي، نفذت حملة مداهمات طالت عدة قرى في ريف الرقة الشرقي واختطفت على إثرها أكثر من 50 مدنياً بينهم عدد من الشبان لإلحاقهم في معسكرات تدريب وزجهم لاحقاً للخدمة في صفوف الميليشيا واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

إلى ذلك جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي واعتدت بالقذائف الصاروخية على قريتي الخالدية وهوشان التابعتين للبلدة بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت إمرتها اعتدوا من مراكز تحصيناتهم في القرى المجاورة المحتلة بالقذائف الصاروخية والمدفعية على منازل قريتي الخالدية وهوشان التابعتين لبلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في السادس عشر من الشهر الجاري بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قريتي الخالدية وأبو صرف في منطقة عين عيسى بريف الرقة ما أدى إلى استشهاد طفل ووقوع أضرار مادية.