أرمينيا: أدلة دامغة على مشاركة قوات تركية خاصة في معارك قره باغ

أكدت النيابة العامة في أرمينيا امتلاكها أدلة دامغة تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بجيش النظام التركي في الأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ، وقال المكتب الصحفي في النيابة العامة: إن عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر في الأعمال القتالية في قره باغ، مضيفاً: إن النيابة العامة تلقت إثباتات دامغة تدل على أنه منذ آب هذا العام قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجاني.

يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى لحث أذربيجان على قبول الهدنة مع أرمينيا وإنهاء النزاع في قره باغ، وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، إن الدبلوماسية الأمريكية تعمل جاهدة خلال الأيام الأخيرة على تحقيق السلام بين يريفان وباكو، وأضاف: “لقد قبلت أرمينيا عرضاً لوقف إطلاق النار، أما أذربيجان فلم تقبل بعد، ونحن نحث باكو على ذلك”.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن بلاده مستعدة للاتفاق على وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ، وقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: نعم نحن جاهزون، لقد قلت هذا مرات عديدة، لافتاً إلى أن المجتمع الأمريكي غير معني بالنزاع المسلح في قره باغ، وقال: لا أعتقد أن النزاع في قره باغ مسألة تهم الأمريكيين، وربما معظمهم حتى ليسوا على دراية بوجوده، لكن لا شك في أن أمريكا قوة عظمى وعامل بالغ الأهمية في تسوية هذا النزاع، مضيفاً: موقفنا هو أن أمريكا كوسيط يجب أن تبقى محايدة وتجدد بل وتكثف محاولاتها للدفع بكلا الطرفين لإيجاد حل مشترك.

من جهة أخرى، ذكرت السفارة الأميركية في أذربيجان أنها تلقت معلومات عن هجمات وعمليات خطف قد تستهدف مواطنين أميركيين وأجانب في هذا البلد على خلفية النزاع في الإقليم، وقالت البعثة الدبلوماسية على موقعها الالكتروني: إن سفارة الولايات المتحدة في باكو تلقت معلومات تتمتع بالصدقية عن هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أميركيين وأجانب في باكو، داعية الرعايا الأميركيين إلى توخي مزيد من الحذر في الأماكن التي قد يجتمع فيها أميركيون أو أجانب، بما في ذلك الفنادق الكبيرة في العاصمة، من دون مزيد من التفاصيل عن مصدر هذه التهديدات.