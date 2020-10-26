الاحتلال التركي يعتدي على قرية قزعلي غرب تل أبيض

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على المناطق السكنية وقصفت قرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض أقصى ريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها سقطت عند أطراف قرية قزعلي في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية ما تسبب بأضرار مادية في المكان.

واعتدت قوات الاحتلال التركي والإرهابيون أمس بالمدفعية على قريتي النويحات وقبر خضراوي ومحيط بلدة أبو راسين الى الشرق من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

في سياق متصل أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة طيبة الإمام بريف حماة ما أدى إلى إصابة مدني كان يعمل في حقله بجروح.

في السياق ذاته فككت وحدات حفظ النظام في محافظة درعا عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل قاظان حمام في بلدة الطيحة بريف درعا الشمالي الغربي.

وبين قائد شرطة المحافظة العميد ضرار الدندل أن الأهالي أبلغوا عن جسم غريب على شكل قاظان حيث توجهت دورية من منطقة الصنمين وعاينت الجسم وتبين أنه عبوة ناسفة فيها كميات كبيرة من المتفجرات وجرى تفكيكها دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.