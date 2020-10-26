حريق كبير في أحراش الصنوبر في بلدة الناصرة بريف حمص الغربي

حمص-عادل الأحمد

اندلع مساء اليوم الاثنين حريق كبير في بلدة الناصرة بريف حمص الغربي بدأ في الأعشاب الجافة جانب معمل الصابون وامتد إلى أحراش الصنوبر في منطقة وادي النضارة.

واستطاعت فرق الإطفاء والدفاع المدني ومديرية الزراعة بحمص السيطرة جزئياً على الحريق وتحييد المحمية المجاورة بينما أمتد إلى الجبال الوعرة وصعبة المسالك وتبذل جهود كبيرة الآن لتطويق الحريق وفتح خطوط نار بحيث لاتتجاوزها النيران التي يبدو إن الرياح الشرقية التي تسود في المنطقة هذه الأيام ساهمت في اتساع مساحة الأراضي المحترقة.

العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص في تصريح خاص لـ البعث قال: إن الأمور ليست معقدة ويمكن خلال فترة قصيرة جداً السيطرة على الحريق وإخماده، مبيناً أنه تم محاصرة الحريق الآن في جبل الناصرة.