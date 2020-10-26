الإصابات دقيقة.. سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد ومطار أبها

استهدف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوب السعودية، وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان بأن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين مسيرتين من نوع قاصف كي2 مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة، مضيفاً: إن الاستهداف جاء ردا على التصعيد الجوي للعدو وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وفي تغريدة أخرى أفاد سريع بأن طائرة بدون طيران من نوع صماد 3 تابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت مطار أبها الدولي بهجوم استهدف هدفا حساسا داخل المطار، مشيراً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

من جهته، زعم تحالف العدوان السعودي اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الجيش اليمني واللجان الشعبية باتجاه السعودية، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية، فيما أعلن مصدر أمني سعودي أول أمس السبت إصابة أحد المواطنين السعوديين بإصابة طفيفة، وتضرر منازل ومركبات بسبب سقوط شظايا نتيجة اعتراض طائرة من دون طيار أطلقت من اليمن باتجاه السعودية.

في الأثناء، شن طيران تحالف العدوان السعودي 14 غارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب، كما شن 4 غارات على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في الجوف.

إلى ذلك، سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات تحالف العدوان بمحافظة الحديدة 276 خرقاً، وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق٤ طائرات حربية و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والتحيتا وشارع ال50 وغارتان لطيران تجسسي مقاتل على الفازة، مشيراً إلى أن من بينها 41 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و٢٢١ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.