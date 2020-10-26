مجموعة خدمات جديدة تطلقها الاتصالات عبر الألياف الضوئية

دمشق – ميس خليل

أطلقت الشركة السورية للاتصالات مجموعة من الخدمات الجديدة، بهدف تحسين خدمة الانترنت وإيصالها إلى المنازل والمشتركين عبر الألياف الضوئية كخدمة iptv ، fttvb وغيرها من الخدمات المتطوّرة، وقد وصل عدد مشتركي خدمة fttvb، وهي خدمة تأمين خدمات الانترنت إلى الفعاليات الحكومية والتجارية والجامعات والمشافي وغيرها بسرعات 20– 40- 50– 75- 100 ميغا عبر الألياف الضوئية، وفقاً لمدير اتصالات دمشق يونس حسن، إلى 490 مشتركاً في دمشق، وهي متوفرة في جميع مراكز اتصالات دمشق. أما خدمة iptv وهي خدمة مشاهدة القنوات التلفزيونية المشفرة عن طريق الانترنت iptv مع وجود 6 باقات تلفزيونية (الرياضية– العالمية المميزة الذهبية- الفضية– البرونزية) فقد بلغ عدد المشتركين بالخدمة حتى الآن في دمشق 7875 مشتركاً.

وذكر حسن أن خدمة ftth تأمين خدمة الانترنت إلى المنازل بسرعات 8 – 10 – 16 ميغا عبر الألياف الضوئية بلغ عدد المشتركين فيها لغاية الآن 140 مشتركاً، ومن الممكن وضع خدمة IPTV مع خدمة FTTH في مركزي المهاجرين والمزة، كما سيتمّ البدء بتنفيذ خدمة FTTH في مراكز الجلاء – النصر – بغداد – 16 ت2 – دمر – باب شرقي، خلال عام 2021.

أما عن الاشتراكات الهاتفية في فرع اتصالات دمشق فتتمثّل السعة الكلية للمقاسم بـ 763,000، وعدد المشتركين 566,000، والشاغر منها 197,000، في حين أن العدد الإجمالي للبوابات adsl 345,000، وعدد المشتركين 330,000، والشاغر منها 15,000 بوابة، ويقوم الفرع حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع منها العقد 13/ أ FTTX لتأمين خدمة الانترنت إلى المشتركين بواسطة الكوابل الضوئية.

وحول الصعوبات التي تواجه العمل في فرع اتصالات دمشق، أشار حسن إلى أنها تتمثل بصعوبة العمل وإجراء الحفريات في دمشق القديمة نتيجة وجود أرصفة فيها حجر لبون يصعب العمل فيه، إضافة إلى ضيق الطرق والازدحام الشديد بالمارة، وعدم وجود أرصفة في مناطق المخالفات والسكن العشوائي ما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ أعمال التوسّع بالشبكات الهاتفية.