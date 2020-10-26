الاحتلال الأمريكي يختطف ثلاثة مدنيين من الشحيل

في إطار سياساتها العدوانية نفذت قوات الاحتلال الامريكي إنزالاً جوياً في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت 3 أشخاص من أسرة واحدة بالتعاون مع ميليشيا قسد العاملة تحت أمرتها.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من حوامات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً في حي الكتف وسط بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي بعد تطويقه بشكل كامل من قبل عناصر ميليشيا قسد واختطفت ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة.

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية بالمدفعية على ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي والإرهابيين المتحصنين تحت حمايتها قرب الحدود التركية شنوا عدواناً بالمدفعية على قريتي النويحات وقبر خضراوي ومحيط بلدة أبو راسين إلى الشرق من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وبينت المصادر أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.