أصغر سفينة بطابعة ثلاثية الأبعاد

أنشأ فريق من علماء الفيزياء من هولندا أصغر سفينة على وجه الأرض، يبلغ قياسها، من المقدّمة إلى المؤخرة، 30 ميكرومتراً، أي نحو ثلث سماكة الشعرة.

ووقع إنشاء السفينة بواسطة الفيزيائيين في ليدن راشيل دوهرتي ودانييلا كرافت وزملائهم. وصُنعت الصورة باستخدام مجهر إلكتروني، ثمّ تم بناء السفينة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد متطوّرة تعمل بالبلمرة ثنائية الفوتون.

وتبحث مجموعة كرافت في السابحات الدقيقة (microswimmers)، وهي جزيئات صغيرة تتحرّك في السوائل مثل الماء، ويمكن متابعتها باستخدام المجهر. وأحد أهدافهم هو فهم أفضل لبيولوجيا السابحات الدقيقة، مثل البكتيريا، وآلية الدفع الخاصة بها.

ويتم إجراء معظم الأبحاث من هذا النوع على جزيئات على شكل كرة، لكن الطباعة ثلاثية الأبعاد توفّر إمكانيات جديدة، كما قام الباحثون أيضاً بطباعة جزيئات حلزونية الشكل تدور أثناء دفعها عبر الماء. ولا تحتوي السفينة الصغير على المروحة الدافعة.