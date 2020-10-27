إخماد حريقي القلاطية وخربة الحمام.. والوضع في الناصرية وجبل الشعرة تحت السيطرة

تواصل فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني ودائرة الحراج في اللاذقية، بمشاركة مروحيات الجيش العربي السوري وطائرة “إليوشن” روسية، عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الاثنين في أعالي أحراج جبل الشعرة بريف اللاذقية، فيما أخمد فوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني ورجال الجيش العربي السوري الحريق، الذي اندلع بالأراضي الزراعية ببلدة القلاطية بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص أن كوادر الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت وصوله إلى منازل المواطنين، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تقوم حالياً بعملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وبين أن حريق بلدة الناصرة هو الآن تحت السيطرة وقد تجدد ببؤر نارية نتيجة الرياح والجفاف وأن كوادر الإطفاء تعمل على إخماد هذه البؤر إضافة إلى القيام بعملية المراقبة على باقي محاور الحريق، وأضاف أن فرق الإطفاء تتعامل حالياً مع حريق نشب بالأراضي الزراعية ببلدة الجوانيات بمنطقة وادي النضارة.

كما أخمد عناصر فوج إطفاء حمص حريقاً نشب بأعشاب وأشجار زيتون ببلدة خربة الحمام بريف حمص الغربي، وذكر العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص أنه بالتعاون مع الأهالي تمت السيطرة على الحريق وإخماده وتتم حاليا عملية التبريد والمراقبة لمنع تجدده.

وفي اللاذقية، ذكر العميد نضال محلا قائد الدفاع المدني أن عمليات إخماد الحريق مستمرة بمشاركة طائرة “إليوشن” روسية ومروحيات الجيش العربي السوري وفرق الإطفاء التابعة لدائرة الحراج والدفاع المدني ورجال الجيش العربي السوري، مبيناً أن الوضع بات “تحت السيطرة”.

وكان رئيس شعبة الحماية بدائرة الحراج المهندس ماهر جديد أكد أنه يتم حاليا العمل للسيطرة على الحريق في الجبهة الشرقية من الموقع من قبل فريق يضم نحو 250 شخصا وهناك جبهات عمل أخرى ضمن الموقع.

وأشار العامل بدائرة الأحراج أيمن ضاهر إلى أنه نظراً لصعوبة التضاريس يتم الاعتماد على المعدات اليدوية لأن سيارات الإطفاء لم تستطع الوصول إلى المنطقة مبيناً أن شدة الرياح تصعب العمل لكن الجهود مستمرة لإخماد الحريق.

وأكد المهندس باسم دوبا رئيس دائرة الحراج بمديرية الزراعة أنه من الصعوبة السيطرة على الحريق بسرعة بسبب هبوب رياح شرقية جافة وصعوبة وصول آليات الإطفاء بسبب وعورة التضاريس مشيراً إلى أن مروحيات الجيش العربي السوري تشارك في إخماد الحريق.