بحضور الشوفي.. احتفال مركزي لطلائع البعث في حلفايا

حماة- منير الأحمد:

أقام فرع طلائع البعث بحماة، بالتشاركية مع مديرية التربية ومجلس مدينة حلفايا، احتفالاً مركزياً تحت عنوان: “مهرجان الانتصار بالتعاون والعمل نحقق الأمل” بمناسبة أعياد التشرينين تشرين التحرير، وتشرين التصحيح، بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع..

وتضمنت الاحتفالية تقديم لوحات فنية وأغاني وطنية وتراثية ومشاركات للدبكات وفقرات رياضية ومعرض فني شارك فيه طلاب عدد من الوحدات الطليعية والمدارس ما يقارب 100 لوحة فنية تناول الأطفال فيها المواضيع الوطنية وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري ورسم العلم السوري ومناظر طبيعية، إضافة إلى أشغال يدوية من مخلفات الطبيعة والأخشاب.

ونقل الرفيق الشوفي تحية ومحبة القيادة، وعلى رأسها الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، لأهلنا هذه المدينة الصامدة والمحافظة المعطاءة، والذين أكدوا وترجموا حبهم لهذا الوطن وقائد الوطن سلوكا وتضحيات عبر إقامة هذا المهرجان الجماهيري وليؤكد أهلنا في مدينة حلفايا انهم على العهد باقون، وأشار إلى دور منظمة طلائع البعث ودور كوادرها في محافظة حماة التي تعمل لصنع هذا الجيل الذي سيبقى وفيا للدماء التي نزفت من أجل الوطن، مؤكدا أن سورية ستبقى قلب العروبة النابض بقيادة قائد ربأن هذا السفينة عظيم هذه الأمة القائد الأسد، وسنكمل انتصاراتنا وطهارة تراب بشجاعة فرسان الميدان أبطال الجيش العربي السوري واستكمال تحرير ما تبقى من ادلب وحلب والجزيرة الغالية.

ووجه الرفيق الشوفي في ختام حديثه الشكر للأسر الكريمة التي ترعى الاطفال أمل المستقبل ومن سيحملون راية المستقبل وهو دليل إصرار على اننا اليوم يد واحدة لنثبت هذا الانتصار الكبير الذي حققه ابطال جيشنا الباسل والذي طهر تراب الوطن من دنس الارهاب.

بدوره بين الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث أن المنظمة عملت منذ تأسيسها بشكل دؤوب على تعزيز الانتماء الوطني لأطفالها فكان نتاجها أبطال الجيش العربي السوري الذين ربتهم على حب الوطن والذود عنه لتحصينه من رجس الإرهاب مؤكدا على إقامة هذا المهرجان في مدينة حلفايا قلعة صامدة من قلاع سورية ليؤكد أهل حلفايا ويترجموا حبهم للوطن وقائد الوطن، وأنهم على العهد باقون حتى الانتصار على الإرهاب، كما وجه الشكر إلى جميع المشرفين والمشرفات الذين بذلوا جهودا كبيرة وبإصرار المناضلين ليؤكدوا أن المستقبل الأجمل لأطفالنا باستمرار فعالياتنا وأنشطتنا.

من جانبه بين أمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري دور منظمة طلائع البعث في بناء جيل وطني سليم متمسك بالقيم الوطنية والقومية وقادر على تحمل مسؤولياته في النهوض بالمجتمع ومواجهة المخططات التكفيرية والظلامية مؤكداً ثقته بانتصار سورية على كل أعدائها بفضل تلاحم شعبها مع قيادته الحكيمة بقيادة الرئيس الأسد ودعمه جيشه الباسل الذي يقدم التضحيات في سبيل عزة الوطن وأمنه واستقراره.

وذكر نائب رئيس مجلس مدينة حلفايا أيمن صيادي أن إقامة المهرجان في حلفايا التي تعرضت للإرهاب استعادت نشاطها وحيويتها بجهود أهلها الذين أثبتوا محبتهم وإخلاصهم لوطنهم الأم سورية رافضين اليد الغريبة التي عملت على تقطيع أوصال البلد بالقتل والتخريب والإجرام وها هم أهل حلفايا وجميع أهل المنطقة يعبرون عن سعادتهم وفرحتهم باستضافة مدينتهم لهذا المهرجان من خلال عقد حلقات الدبكة والأغاني الوطنية والتراثية مؤكدين أنهم سيعملون دائما على رفعة الوطن ودعمه بكل الوسائل منوهين بالجهود المبذولة من قبل الدولة لإعادة تأهيل كل ما دمرته التنظيمات الإرهابية ومد المؤسسات بما تحتاجه خدمة للمواطنين.

حضر المهرجان فعاليات رسمية وشعبية وحزبية ودينية.