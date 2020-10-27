تجاهُل أبسط الطرق لتلافي كورونا

وجدت دراسة نشرتها جامعة طوكيو أن أقنعة الوجه يمكن أن تمنع 90 بالمئة من القطرات التي تحمل كورونا.

ويقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن كثيراً من الناس ينسون هذه الخطوات البسيطة. ويضيف: إن عدوى الفيروس يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عندما يتحدثون مع بعضهم البعض، وليس شرطاً أن يعطسوا أو يسعلوا حتى ينقل الوباء.

وقال فاوتشي: إن لدى الأميركيين اعتقاداً أن نقل العدوى يتم حصراً عندما يسعل الشخص أو يعطس في اتجاه شخص آخر. وأضاف: “إذا كنت تتحدّث، حتى إذا كنت لا تتحدّث بصوت عالٍ، فلديك هذه الجزيئات التي تخرج، والتي يمكن أن تبقى في الهواء لفترة من الوقت، وبعضها يسقط على الأرض، لكن بعضها يتطاير في الهواء”. وهذا ما يفسر أهمية ارتداء أقنعة الوجوه لمواجهة وباء “كوفيد-19”.