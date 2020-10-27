“فيسبوك” تدخل عالم “الألعاب”

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “فيسبوك” الأمريكية قرّرت أن تدخل بقوة في عالم الألعاب، ولكن ستركز نشاطها على نوع معين من الأجهزة الذكية وتحديداً ألعاب الهواتف المجانية، ولن تطلق، مثل منافسيها في هذا المجال “نفيديا” أو “مايكروسوفت” أو غوغل”، ألعاباً تجمع بين الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف الذكية.

وتقدّم الخدمة الجديدة من فيسبوك ألعاباً يمكن تشغيلها فوراً دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت للعبة على هاتفك، كل ما على المستخدم اختيار اللعبة والنقر عليها والاستمتاع باللعب، كما أن كل الألعاب عبر منصة “فيسبوك للألعاب” ستكون متوافقة مع العمل على الهواتف الذكية حيث تدعم الشاشات اللمسية وما إلى ذلك من أمور.

وقالت فيسبوك: إن خدمة الألعاب السحابية يتم إطلاقها حالياً بألعاب مجانية، ويمكن أن تتوسّع في المستقبل لتشمل ألعاباً مدفوعة الأجر.

وتتيح فيسبوك إمكانية إخفاء اسمك الحقيقي أو صورتك عند البدء في تجربة ألعاب جديدة، والاستعانة باسم جديد وصورة رمزية جديدة مخصصة للعب فقط.