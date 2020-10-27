“قسد” العميلة تختطف عدداً من المدنيين في قرية الشحيل

نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي حملة مداهمات واختطفت عددا من المدنيين في قرية الشحيل بريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا قسد داهمت منازل المواطنين في قرية الشحيل واختطفت عددا من سكانها واقتادتهم إلى جهة مجهولة، فيما نظمت الكوادر التربوية وطلاب مدارس مجمع تل حميس التربوي بريف الحسكة وقفة احتجاجية استنكاراً لاستيلاء ميليشيا قسد بقوة السلاح على معظم مدارس المحافظة وإغلاقها وحرمان الطلاب من التعليم.

المحتجون الذين اجتمعوا في قرية فرفرة بناحية تل حميس رفعوا لافتات تطالب بطرد الاحتلالين التركي والأمريكي ورددوا شعارات تدعو إلى فتح المدارس وإعادة الطلاب إلى مقاعدهم لإكمال تعليمهم.

رئيس المجمع التربوي في مدينة القامشلي حسن الحسين أكد أن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتعبير عن رفضنا لممارسات قسد واستيلائها على المدارس وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم وللتعبير عن المعاناة التي يواجهها الكادر التدريسي والطلاب وأهاليهم من فقدان لأبسط حقوقهم مستنكراً حرمان أي طفل من حقه في التعليم.

محمد السيد ضياء معلم مدرسة من قرية فرفرة أشار إلى أن إغلاق المدارس أوجد مشكلتين رئيستين هما حرمان الطفل من التعليم وتجهيله بقوة السلاح من جهة والثانية تعريض صحة الأطفال والمدرسين للخطر في ظل انتشار وباء كورونا نتيجة تجمع الطلاب في عدد قليل من المدارس وبأعداد كبيرة بعد إغلاق مدارسهم ويجب أن يعي العالم أن الطفل السوري في محافظة الحسكة يقع ضمن دائرة الخطر التي رسمتها له ميليشيا قسد تنفيذاً لمخططات الاحتلال الأمريكي.

إلى ذلك تستمر ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بممارساتها الرامية إلى وقف مسيرة العلم في المحافظة وحرمان الآلاف من الأطفال والشباب من التعليم من خلال استيلائها على نحو 93 بالمئة من مدارس المحافظة في مختلف المراحل الدراسية إضافة إلى عرقلتها وصول الأطفال والشباب إلى المدارس الحكومية لفرض نزعاتها وسياساتها الانفصالية خدمة لأجندات الاحتلال الأمريكي.