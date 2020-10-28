استشهاد 3 مدنيين وإصابة 4 في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في خان شيخون

استشهد 3 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مزارع ناحية خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مصدر في حماة أن لغما زرعه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة في الأراضي الزراعية بمحيط مدينة خان شيخون أثناء قيام إحدى الورشات بأعمال زراعية تسبب باستشهاد 3 عمال وإصابة 4 آخرين بجروح أحدهم إصابته بليغة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها واخفائها في القرى والبلدات وفى الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.