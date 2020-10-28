بكين: تايوان جزء أصيل من الأراضي الصينية

جددت الصين معارضتها أي نشاطات استفزازية هدفها انفصال تايوان، مؤكدة أن الأخيرة جزء أصيل من الأراضي الصينية، وقالت تشو فنغ ليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني في مؤتمر صحفي الأربعاء: نحن مصرون على حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي ولن نترك أي مجال لأنشطة انفصالية تسعى إلى ما يسمى استقلال تايوان بأي شكل.

وأشارت تشو إلى أن سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان وعناصر انفصالية تواطأت مع قوى خارجية وكثفت الأعمال الاستفزازية للسعي إلى الانفصال وهو ما يعد السبب الرئيس في الوضع الحالي المعقد والخطير عبر مضيق تايوان.

وجاء في تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية الصينية في الـ22 من أيار الماضي أن الصين ستعارض بحزم وستحد من أي نشاطات انفصالية تسعى وراء استقلال تايوان مؤكداً أن الصين ستحسن الترتيبات النظامية والسياسات والإجراءات لتشجيع التبادل والتعاون وتعزيز التنمية المتكاملة عبر المضيق وحماية رفاهية أبناء تايوان.

وجددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بإلغاء خطة بيع الأسلحة لتايوان والالتزام بمبدأ الصين الواحدة مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية ومصالحها الأمنية.